中研院評議會1小時投票完 與會者：人選共識高

中央研究院昨日召開評議會，依序選出前副總統陳建仁、中研院副院長周美吟與院士朱敬一等三名院長候選人。據了解，往年評議會多召開二至四小時，但昨評議會上午九時卅分開始，中午前即結束，且實際討論院長人選更不到一小時。參與學者透露，今年人選討論可謂是「速戰速決」，在於評議會整體對人選有高度共識。

中研院上次院長選舉可追溯至二○一六年，相較於上一屆因浩鼎案風波，再加上評議會當天臨時更改投票規則，讓評議會討論出奇熱烈，創下六小時紀錄，堪稱史上最漫長的評議會。

不過與會人士指出，昨日評議會中午前就結束，前段還先進行院內業務報告，約莫到了近中午十一時，才實際討論院長人選。

該名與會人士指出，因為議題多，昨日反而是報告較久，院長人選從討論到實際完成投票，不到一小時，發言也沒有二○一六年時熱烈，在於遴選委員會先前已針對三人進行面談，也跟院內同仁溝通過，因此評議會上發言並不多，但確實也有評議員有意見，主要都是針對其中二名候選人的政治背景。

另一名院士談到，整體而言，今年評議會十分平和且速戰速決，在於評議會對陳建仁算有高度共識，雖然陳建仁有政治背景，但多相信若出任中研院長將回歸學術，評議會上也有人表達期許，希望陳遠離政治、回歸學術。

