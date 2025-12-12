中研院評議會12/13選新院長 送交賴總統圈選
（中央社記者吳欣紜台北12日電）中央研究院院長廖俊智任期明年6月20日屆滿，中研院將於明天舉行評議會會議，就至少4名院長候選人中依法選舉出3人，並呈請總統賴清德圈選最終院長人選。
根據中央研究院組織法規定，中研院院長任期為5年，連選得連任1次。廖俊智在民國105年6月接任中研院第11任院長後，110年6月21日續任第12任院長，任期將於明年6月20日屆滿。
為進行下任中研院長遴選作業，中研院5月間啟動院長遴選委員會組成程序，並於7月1日至9月30日間徵求各界推薦、提名院長人選，也舉行2次的全院座談會。
根據中研院院長遴選辦法，遴選委員會須提出院長候選人排序推薦名單至少4人，並說明推薦理由，再由評議會依法選舉之；中研院評議會明天將召開，會中將依法選舉出院長候選人3人，交由賴總統圈選。
媒體報導，4名院長候選人推薦名單包含前副總統陳建仁、中研院副院長周美吟、中研院院士朱敬一及一名工程科學組院士；其中，陳建仁原擔任院長遴選委員會副召集人，但傳因獲提名為候選人，已於9月請辭副召集人，引發外界議論。
對此，第13任院長遴選委員會發言人陳儀莊日前表示，陳建仁已經請辭，但依法規無法透露候選人有誰。（編輯：李錫璋）1141212
其他人也在看
恢復台灣邦交？宏都拉斯大選開票99% 親中總統急跳腳
即時中心／林韋慈報導根據路透社報導，宏都拉斯大選計票至9日完成99.40%，國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）以最高得票數宣布當選；自由黨（Liberal Party）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）則位居第二；執政的自由重建黨（LIBRE）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）則以19.29%敬陪末座。民視 ・ 1 天前 ・ 213
黃暐瀚點名5縣市恐「藍天變綠地」 郭正亮認同：這個人口大縣要特別注意
媒體人黃暐瀚日前針對2026選情分析指出，國民黨執政的宜蘭縣、台東縣、嘉義市、新竹縣及彰化縣，2026年可能面臨「藍天變綠地」的挑戰。對此，前立委郭正亮也提醒，國民黨不要只關注六都，因為黃提到的這5個縣市，民進黨可能有機會，這裡面的人口大縣是彰化縣，要特別注意。郭正亮在政論節目《新聞大白話》表示，黃暐瀚提及那5個縣市，確實值得國民黨注意。郭正亮首先提到，宜蘭......風傳媒 ・ 8 小時前 ・ 63
張啟楷挑戰嘉義市長！他嗆藍白合拖累這族群
[NOWnews今日新聞]民眾黨日前證實，最快將在12月底前，提名現任不分區立委張啓楷參選嘉義市長，黨主席黃國昌同時強調，此舉也是民眾黨對藍白整合釋出的重要訊號。對此，網紅「小商人」昨（10）日發文認...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前 ・ 62
國台辦被問到結巴！學者揭他戳破國民黨騙局
[NOWnews今日新聞]中國國台辦發言人陳斌華昨（10）日抨擊台灣禁止小紅書是「反民主」，遭台灣記者提問：「中國也需要翻牆才能用臉書，您怎麼看？中國是否會開放一般民眾使用臉書？」對此，加拿大約克大學...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前 ・ 229
賴清德黨主席保衛戰「保五綠、攻五藍」 黃暐瀚分析這五縣市最有翻轉機會
2026九合一選舉進入備戰狀態，各陣營陸續拍板各縣市人選。政治評論員黃暐瀚分析最新選戰情勢。他指出民進黨的戰略是穩固「五綠」本命區，並且進攻「五藍」執政縣市，包括宜蘭縣、台東、嘉義市、新竹縣以及彰化縣。風向台灣 ・ 1 天前 ・ 440
震撼！王世堅今喊「將立委當政治生涯最終站」 力挺這幾人選市長
即時中心／高睿鴻報導面對即將到來的明（2026）年縣市長選舉，民進黨已積極展開布局，尤其艱困選區台北市，誰能挑戰人氣極高、還握有執政優勢的現任市長蔣萬安，無論黨內或外界均有熱烈討論。而根據媒體《TVBS》調查，高人氣北市綠委王世堅，似乎仍是綠營最有挑戰力的人選，民調支持率遠優於其他黨內潛在人選，如吳怡農、沈伯洋、鄭麗君、林右昌等人。但他今（10）天受訪時再次強調，沒意願選市長，且一直將立委當成個人政治生涯最終站。民視 ・ 1 天前 ・ 175
劉寶傑嗆馬英九「賣台」砲轟他這2件事變了
[NOWnews今日新聞]資深媒體人劉寶傑近日撰文指出，兩岸不應定調為內政問題，有人強調《憲法》一中就是為難台灣人。他昨（10）日接受專訪再指出，他知道馬英九在變，而且這個變化惡劣，令他非常厭惡，講白...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前 ・ 200
五角大廈「機密簡報」曝光！美國恐無力保台 顧立雄回應了
美國《紐約時報》曝光美國戰爭部「優勢簡報」機密文件，內容指出「美軍已不再具備20年前的壓倒性優勢，恐怕無力保台」，現在解放軍擁有足夠飛彈，若發動軍事行動，可能在美國先進武器靠近台灣前，就把那些武器摧毀台視新聞網 ・ 21 小時前 ・ 303
新款「皮蛇疫苗」2劑最高1萬8！各縣市補助一次看
帶狀皰疹疫苗是預防帶狀皰疹最好的方法，目前帶狀皰疹疫苗單針就要價最高5000元，新款基因合成疫苗「欣剋疹」單劑最高要價9000元！對此，近期不少地方政府已著手對弱勢及高風險族群民眾，提供帶狀疱疹接種免費或定額補助。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 37
美派核打擊能力B-52轟炸機 偕日本戰機共飛 高規格武力展示 反制共軍雷達事件 力挺盟友堅定不移 紐時：美軍有3大困境 難恐保台？｜全球聊天室｜#鏡新聞
5:13 反制中國 日盡快安排川高會 7:01 日韓歷史糾葛 獨島爭議再起 ◎《紐約時報》近日揭露五角大廈的機密文件「優勢簡報」，指出美國在多次兵推中「通通輸給中國」，凸顯美軍在台海衝突中面臨的嚴峻挑戰。報告顯示，中國已累積大量廉價、靈活且技術先進的武器，部署了多種橫跨第一、第二島鏈的飛彈，能打擊台灣、日本、南韓、關島等關鍵節點。 ◎美國仍依賴航母、巨型潛艦等昂貴武器，美國軍工業也因產能老化、受大型承包商壟斷而難以快速大量生產彈藥。中國不只部署靈活，戰術也是花樣百出。例如在台海、黃海都運用灰色地帶戰術，壓縮他國防衛空間與反應時間。面對日益複雜的區域局勢，印太盟友如南韓正積極強化國防、提升軍武出口並與美國深化合作，成為區域安全布局中的關鍵力量。 ◎墨西哥眾議院在10日通過一項提案，計畫對中國以及其他沒有跟墨西哥簽署貿易協定的亞洲國家，加徵關稅，現在法案已經送交參議院審理。墨西哥的作法，除了是為保護國內生產商，也被認為是配合美國川普政府，以關稅手段對中國施壓，同時也加強美墨加三國的「北美關稅壁壘」。 《全球聊天室》播出時間 週一至週五2330-2400 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 12 小時前 ・ 8
五角大廈機密報告曝美難保台？黃暐瀚3點釋疑：對台灣好到要說謝謝
台海關係持續受到國際關注，《紐約時報》於8日發表社論，曝光美國國防部機密文件「優勢簡報」（Overmatch Brief），指出20年前，美國在太平洋的主導地位可保證保衛台灣，不顧現今中國解放軍已擁有足夠飛彈，可能在美國大批先進武器靠近台灣前，就把那些武器摧毀。內容引起外界質疑，「美國打不過中共」。對此，媒體人黃暐瀚就解析美方真正的態度，直言對台灣簡直好到，要說謝謝。三立新聞網 setn.com ・ 35 分鐘前 ・ 5
反擊中俄「空中巡邏」美出動B-52轟炸機伴飛日本軍機 自衛隊公布偵查影像
在日本、中國關係緊張升溫之際，俄羅斯於12月9日出動戰機，與中國在日本周邊進行聯合巡邏，日本防衛省緊急升空戰機應對，美國隔日則出動了具備搭載核武能力的B-52戰略轟炸機，與日本戰機一同在日本海上空飛行，日美並重申，將阻止任何企圖以武力片面改變現狀的行動，並確認自衛隊與美軍的待命態勢。 自衛隊另外公布照片，捕捉參與行動的中俄戰機，包括兩架俄Tu-95核戰略轟炸機，與中國轟6（H-6）轟炸機會合，在太平洋進行長距離聯合飛行。此外，還有四架中國殲-16（J-16）戰鬥機、俄國A-50預警機以及兩架蘇30（Su-30）戰鬥機。 俄國國防部也公布影像，展示Tu-95核戰略轟炸機的視角，以及伴飛中國轟6的狀況，聯合飛行約持續8小時。日本防衛大臣小泉進次郎在X上表示，中俄行動意在對日本展現武力，對日本安全構成嚴重憂慮。 南韓軍方表示，在中俄軍機進入其防空識別區時，也緊急升空戰機，加強預警；與此同時，中共持續在台海周邊活動，根據台灣國防部資料，10日清晨6時起的24小時內，偵獲中共軍機15架次及共艦6艘。Yahoo奇摩（國際通） ・ 16 小時前 ・ 55
13輛遊覽車500名位光復鄉災民 議會前廣場舉牌抗議
地方中心／花蓮報導花蓮縣光復鄉洪災，造成嚴重死傷、家園幾乎全毀。但花蓮縣府明年度高達400多億的總預算裡，卻沒有編列相關預算，不只讓議長張峻很火大，大罵"乾脆他不用幹了"，今天500多位災民一早搭著遊覽車，到議會前陳抗，還有人開怪手載著佛祖街的土來抗議，出面接受陳情的副縣長只回了，一切依法辦理。手舉布條，喊出災民需要被重視。週四一早，13輛遊覽車，載著500多位光復鄉災民，有人拄著拐杖，還有人坐著輪椅，到花蓮縣議會前廣場，舉牌抗議。光復鄉災民表示，我們要了解，光復鄉的災民不是只有閩南人，他有阿美族新住民，更重要的就是我們的心在哪個地方，是在自己的家園。災民們痛批，縣府有錢放煙火，卻沒錢編列重建預算。還有人把怪手開來現場，把佛祖街的土，帶來抗議。災後過了將近兩個月，但明年115年度總預算高達400多億，"災後復原與重建"卻一毛也沒編。災民到議會，遞交陳情書給議長張峻，議長當場向災民道歉，表示自己心情沉重也很難過。光復災民成群結隊，來到花蓮縣議會抗議。（圖／民視新聞）議長張峻表示，張峻在這邊先向大家說聲對不起，大家辛苦了，我沒有看到徐榛蔚縣長，向我們鄉親來道歉，完全都沒有，這非常非常地不合理，我們花蓮縣議會一定會跟大家站在一起，爭取最後的權益。花蓮縣議員(無)蔡依靜表示，我看不見花蓮縣政府的誠意，直到今天沒有編列明年度的預算。跨黨派議員輪流砲轟花蓮縣政府，議事廳內，還有災民在二樓高舉表語抗議，對著議場下方大聲喊話。光復災民成群結隊，來到花蓮縣議會抗議。（圖／民視新聞）議事進行到一半，雙方意見不合，氣氛瞬間緊繃，議會吵成一團，議長張峻直接衝向吳建志議員座位前理論，雙方面對面爆發激烈口角，場面相當火爆。花蓮縣副縣長顏新章表示，謝謝，(會編列重建預算嗎)依規定。議場內外，一片鬧轟轟，災民們只希望，縣府拿出誠意，協助他們一起重建家園。原文出處：花縣府沒編重建預算 500人載來佛祖街泥土抗議...不見徐榛蔚 更多民視新聞報導花蓮明年401億預算未列光復洪災 議長張峻嗆:乾脆不用幹了2025企業射箭聯賽頒獎典禮！台灣新世代好手詹豪杰、邱意晴受矚目徐榛蔚出來！光復逾500災民不滿未編洪災預算 赴縣府抗議畫面曝民視影音 ・ 19 小時前 ・ 14
中市東南區選情變數！藍有新人欲參選 綠營何敏誠表態自家不缺席
台中市東南區本屆應選5席議員，但傳出下屆可能減為4席，國民黨現任市議員為李中及林霈涵，市黨部目前立場是現任優先提名，不過，目前已有來自商界的黨員林英成表達有意願，但表示一切等黨中央的提名作業辦法出來再決定；而民進黨現任議員為鄭功進及陳雅惠，雖傳出前市議員何敏誠兒子何昆霖將參選，但何敏誠表示，何昆霖還自由時報 ・ 1 天前 ・ 1
民眾檢舉台南知名牛肉湯「小強」醬汁桶泡澡 衛生局稽查結果
【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】臺南市政府衛生局針對民眾於網路上反映位於北區牛肉湯店家衛生疑慮，衛生局當互傳媒 ・ 1 天前 ・ 發起對話
中國又發射火箭「通過台灣中部上空」國防部：嚴密掌握、適切應處
[Newtalk新聞] 中國持續增加對台軍事威脅，中國領導人習近平堅稱不放棄出兵襲擊台灣，不斷在台灣周遭發動對台軍演並頻繁派出軍機、軍艦擾台，並多次發射火箭經過我國上空。國防部今（10）天表示，中國於昨日晚間11點自四川執行運載火箭搭載衛星發射，飛行路徑經台灣中部朝西太平洋方向，高度在大氣層外，嚴密掌握相關動態，適切警戒與應處。 國防部今天表示，中共9日晚間11點08分於四川西昌衛星發射中心執行運載火箭搭載衛星發射任務，該火箭飛行路徑經台灣中部朝西太平洋方向，高度位於大氣層之外，對台灣地區沒有危害。國軍運用聯合情監偵系統，嚴密掌握相關動態，適切警戒與應處。 根據中國媒體報導，9日從西昌衛星發射中心發射的是1具長征3乙型運載火箭，該火箭上搭載通信技術試驗22號衛星，並順利送上預定的地球軌道。該枚衛星主要用於衛星通訊、廣播電視、資料傳輸用途；此次執行運載火箭搭載衛星發射也是中國長征系列火箭第615次發射。 日本首相高市早苗先前表態台灣有事就是日本有事，中國大動作反制，日前在沖繩本島東南方的公海上空，兩度對日本自衛隊F-15戰機進行「雷達照射」。9日又有多架中國、俄羅斯架軍機闖入南韓東部和南新頭殼 ・ 1 天前 ・ 1
韓國入境卡「台灣變中國」！王定宇建議政府進一步因應：錯誤要付出代價
南韓電子入境卡（E-Arrival Card）「出發地」欄位及「下一目的地」欄位，將台灣錯誤列為 CHINA（TAIWAN），引發抗議，外交部更稱「正全面重新檢視與韓國政府關係」。民進黨立委王定宇今（10）日表示，外交部持續抗議與交涉後，若韓方仍執迷不悟，會建議政府審慎思考如何採取更進一步的因應措施，讓韓國政府知道「這個錯誤是要付出代價的」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 27
獨！徐榛蔚「鎖門」拒編光復重建預算 議員曝驚人內幕！
論壇中心/綜合報導不滿花蓮縣明年總預算增加，卻沒編列災後重建經費，今(11日)光復鄉災民包多輛遊覽車北上，從縣議會走到縣府表達抗議，但縣長徐榛蔚依舊神隱，只派副縣長顏新章出面。對此，花蓮縣議員楊華美質疑，徐榛蔚壓根不想管，今天人居然跑到南區，根本不在縣府，甚至有縣府員工透露「縣府把對外所有通道都鎖住」，就是害怕抗議的光復災民闖入。楊華美在《台灣向前行》節目中指出，花蓮縣議會過去已經「三度發函」給縣府，請它將總預算中補充光復鄉洪災相關的經費，但縣府卻完全「不理不睬」，不把光復鄉親放在眼裡。楊華美接續指出，現在縣府派的議員批評議會為了幫助光復鄉「不省經費」，反而影響其他12個鄉鎮的建設。對此，楊華美不禁感嘆，若今日不好好處理光復後續救災事宜，未來不幸有同樣災難發生，「縣府還是會有一樣的作為」。楊華美進一步認為，縣府現在的做法就是推給中央，說中央編300億，已編完270億了剩30億可以用在光復，「縣府為什麼還要編」？楊華美直言，議會早在10月就要求修訂預算，而中央編的重建經費是在12月才三讀通過，縣府卻在這之前就把「中央會有錢」當藉口，「是會通靈嗎」？楊華美質疑，光復鄉難道不是花蓮縣的一個鄉嗎？難道縣府能「敷衍塞責給中央」置身事外嗎？原文出處：獨！徐榛蔚「鎖門」拒編光復重建預算 議員曝１內幕：推給中央！ 更多民視新聞報導助理費除罪化「鄭麗文裝路人甲」？王時齊：應正名「這個」！韓入境卡台灣變中國？王智盛揭：裡面藏兩面手法！徐榛蔚出來！光復逾500災民不滿未編洪災預算 赴縣府抗議畫面曝民視影音 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
在野二度封殺「1.25兆國防預算」 總統：讓民意審查｜#鏡新聞
立法院程序委員會，昨天（12/9）在野黨再次阻擋，1.25兆的國防特別預算的特別條例審查，今天（12/10）總統賴清德出席活動時，也特別停下來受訪，喊話在野黨應該理性務實，讓預算案進入審查，並根據民意進行刪減、調整。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 7
大陸殲15「雷達照射」日本F-15戰機 張延廷曝可能對峙景況
日本防衛省6日晚間罕見公開，解放軍海軍遼寧號航艦配屬的殲15型艦載戰機，6日下午、傍晚在琉球（沖繩）東南方的公海上空，兩度對航空自衛隊的F-15J/DJ型戰機進行「間歇性雷達照射」，日本政府已向北京提出強烈抗議。這是防衛省首度公開大陸軍機對自衛隊戰機進行「雷達照射」事件。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 1