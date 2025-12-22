中研院調查：消費者預期房價漲幅趨緩 看漲僵固性仍重

（中央社記者潘姿羽台北22日電）中研院經濟所今天公布最新一期「台灣消費者預期與政策反應調查」，結果顯示，消費者預期生活成本1年後上升幅度為8.9%，是調查以來最低水準，顯示通膨壓力減輕；房價方面，民眾對房價上漲預期的僵固性非常重，但看漲幅度收斂至2.5%。

消費者對物價的預期是影響物價的重要因素之一，中央研究院經濟研究所總體經濟預測小組自民國112年10月起，每半年進行一次「台灣消費者預期與政策反應調查」，掌握消費者對物價預期。

調查顯示，台灣消費者預期生活成本（經常性生活整體開銷）在1年後的平均上升幅度為8.9%，比去年同期的11.3%明顯下降，不只首次跌破雙位數，也是調查以來最低水準。

其中，消費者預期「交通與能源的經常性開銷」及「食物（含外食）開銷」的平均漲幅仍處高位，分別達15.1%與12.3%。而CPI外食費年增率自113年11月至114年11月連續高於3%，反映餐飲服務價格續處高檔，使多數消費者認為未來1年食物開銷可能進一步上升。

「房租或房屋貸款開銷」預期平均上升幅度為2.6%，較去年同期調查的4.4%下降1.8個百分點，顯示房屋相關開銷的漲勢可望趨緩。

中研院經濟所研究員兼副所長楊淑珺認為，生活成本看法顯著下降，透露的訊息是通膨壓力確實有緩解，只是民眾認為食物開銷還是居高；至於房租開銷比率下滑明顯，可能與房價不再快速上漲，以及房東成本沒有持續攀高等因素有關聯。

楊淑珺強調，這份調查為消費者的預期數字，按照國際經驗，通常消費者看法會比實際CPI數據還要高，但消費者反映的預期心理有其意義。

中研院經濟所也追蹤消費者對半年後房價的預期。調查顯示，57.7%的消費者預期半年後房價會上升，較今年4月調查的59.8%微幅下降；而消費者對於半年後房價的預期漲幅則呈溫和，整體預期半年後房價平均漲幅為2.5%，較今年4月調查的預期平均漲幅2.7%，同樣小幅度下降。

楊淑珺表示，央行祭出選擇性信用管制的重要目的之一，是扭轉消費者對於房價上漲的預期，從調查結果看來，社會上還有半數認為房價會往上走，代表房價預期的僵固性非常重，但好消息是，看漲幅度已經相當和緩。

政策反應部分，中研院此次針對消費者對台美關稅談判的認知做調查。有超過6成的消費者知道近期台灣正與美國進行關稅談判；對於美國進口到台灣產品價格可能因為對美關稅談判而下跌，有66%的消費者表示將對台灣消費者有利，有73%的消費者認為會影響台灣相關產業生存。

中研院經濟所說明，本次的調查時間為114年10月2日至18日，問卷調查採雙底冊抽樣法，市話與手機合計樣本為2210人，並在居住地區、性別與年齡3個面向進行加權，以確保樣本具台灣消費者代表性。此次調查在95%信心水準下，抽樣誤差為±2.08個百分點。（編輯：潘羿菁）1141222