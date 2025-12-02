中央社

中研院邀諾貝爾和平獎得主穆拉德演說 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

中央研究院1日舉辦「台灣橋梁計畫」（Taiwan Bridges）第2場講座，邀請2018年諾貝爾和平獎得主娜蒂雅．穆拉德（Nadia Murad）女士（左）主講，呼籲終止衝突性暴力。圖為穆拉德與中研院長廖俊智（右）合照。（中研院提供）

中央社記者張雄風傳真 114年12月2日

