中研院長人選 傳陳建仁周美吟朱敬一入列

中研院長候選人名單，傳中研院院士朱敬一入列。

中研院啟動下任院長遴選作業，表定十二月十三日評議會將開會投票選出院長排序推薦名單。近日傳出中研院院長遴選委員會將於今日提送至少四名院長候選人推薦名單給評議會，名單除了有之前傳出的前副總統陳建仁，還有中研院副院長周美吟、中研院院士朱敬一，以及一位工程科學組院士。

中研院長候選人名單，傳有前副總統陳建仁。

中研院院長遴選委員會表示，目前院長遴選作業均依程序進行中，一切保密，委員會對此不便評論。記者致電周美吟辦公室，無人回應；試著聯絡陳建仁、朱敬一，均未獲回應。

中研院長候選人名單，傳出包括中研院副院長周美吟。

日前立委在立院質詢中研院院長廖俊智時，指出前副總統陳建仁原本是院長遴委會副召集人，並以此身分參加遴委會八月舉辦的兩場座談會，蒐集中研院人對下屆院長的建議。陳建仁卻在九月底請辭，傳出原因是被推薦為院長候選人。

中研院長候選名單，傳出前副總統陳建仁（左起）、中研院副院長周美吟、中研院院士朱敬一入列。

立委批評此舉是「裁判變球員」，「提前知道面試題目」，對其他候選人非常不公平。中研院院長遴委會當時回應，無法告知陳建仁是否為院長候選人，但目前所有的訊息是公開的，沒有公平問題。而中研院早在九月便將兩場座談會紀錄公告於官網。

中研院院長遴委選前請辭並非首例。曾任中研院副院長、代理院長的中研院院士王汎森，原是上屆中研院院長遴委會召集人，也是在請辭後盛傳被推薦為中研院院長候選人。但評議會開會票選院長當天，他被發現擔任評議會執行長主持會議。

曾擁有這兩種「瓜田李下」身分，王汎森未遭質疑選舉不公的情況下，一路被盛傳是呼聲極高的院長候選人，並被認為進入評議會票選前三名、推薦給總統面談圈選的名單之中。但最終總統府證實的總統「面談」院長候選人名單，並未提及王汎森，反而出現了不曾出現在媒體推測名單中的周美吟。

陳建仁曾擔任中研院副院長多年，傳出陳建仁參選中研院院長後，有人質疑以他的地位、資歷和政治色彩，其他候選人肯定都是「陪跑」，減少其他院士的參選意願。

但中研院院士黃一農則持相反看法，他表示，當認為陳建仁是競爭對手後，輸了也是心安理得，反而會有更多院士願意「陪跑」選院長、以此證明自己的地位與成就。

