中研院長名單出爐 總統再盼醫界出諾貝爾獎

▲總統賴清德（中）今出席振興醫院健康台灣深耕論壇。（圖／記者李青縈攝）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德今（13）出席振興醫院健康台灣深耕論壇，他表示，智慧化時代來臨，主權AI三大方向就包含醫療，加上健保資料管理條例三讀通過，有望在保護隱私下開放資料，讓智慧醫療更加進步；同時期待未來30年內醫學界要出諾貝爾獎。另，中研院長候選人推薦名單今已出爐，據傳由陳建仁排序最前，最終仍待待統遴選並任命。

賴清德開場先是讚許，振興醫院是台灣小兒科與骨科最重要的治療醫院，隨後笑稱「自己來過的次數可能比在場有些貴賓還要多」，因為自己曾在這裡實習過，並肯定在振興醫院院長魏崢帶領下已經是心臟疾病的國際重要治療機構。

賴清德分別說明在改善醫療環境、推動「健康台灣」深耕計畫以及癌症及慢性病防治等三大方向。他說，明年度健保總額將在高推估5.5%計算，加上改由公務預算支應的金額，合計上看1兆元是前所未有的規模；期許預算增加後改善辛苦科別推動「不同工不同酬」、提升醫療院所工作環境，並且加薪。

另外，他也提到，推出健康台灣深耕計畫有5年489億元，希望從人才培育、改善環境、醫療永續社會責任、智慧醫療，解決健保30年延伸的問題。

賴清德也分享之前在成大醫院時有一名60多歲患者故事，講述慢性病穩定回診的難度，有高血壓、糖尿病雖然吃了藥，但仍問他「這個藥是不是得要吃一輩子」，賴回覆，若他只想活到80多歲吃個20年就可以了。沒想到後來參選國大代表時又與這個患者碰面並主動分享，他看報紙後才知道原來不吃藥後果很嚴重，但決定不看報紙了。

賴清德指出，全面智慧時代來臨，現在台南已經開始啟動主權AI始是20MW算力，主權AI有3個方向包含醫療、金融跟法律，未來加上《全民健保資料管理條例》，保障隱私權也開放資料，讓智慧醫療更加進步。再者，期待台灣未來30年，醫學、物理、化學等領域要至少出3個諾貝爾獎得主。

另，中研院今召開評議會，討論新任院長候選人，由院長遴選委員會提出院長候選人推薦名單，並說明推薦理由；據傳由前副總統、中研院院士陳建仁排序第一，名單共有3人，將依循正式公文程序函報總統府，呈請總統遴選並任命。

