中研院長遴選啟動！陳建仁辭副召引猜測 院方：絕無政治干預可能

中研院回應，本院依法獨立運作，一切院務包括人事、預算、學術發展、行政庶務等，均以維護學術自由，堅持行政中立為依歸，絕無政治干預之可能。（本報系資料照）

現任中研院長廖俊智任期將於民國115年6月屆滿，為此中研院依規啟動第13任院長遴選作業，而原先在遴選委員會擔任副召集人的前副總統陳建仁，卻在9月辭去該身分，外界就猜測是陳建仁有意成為院長提名人選，進一步衍生出恐有政治介入疑慮，對此中研院回應，本院依法獨立運作，一切院務包括人事、預算、學術發展、行政庶務等，均以維護學術自由，堅持行政中立為依歸，絕無政治干預之可能。

據悉，中研院為隸屬於總統府之國內最高學術機構，是不少學者期盼進入的學術單位，但由於其「經費來源受政府左右」的特性，且院長人選最終由總統決定，因此過往也曾有政治介入的傳聞，例如105年中研院長遴選時曾引發不少風波，讓外界質疑有政治介入，旅美資深中研院士、美國普林斯頓大學退休教授項武忠也曾痛批「中研院太政治化」，如今院長遴選，各界也審慎檢視中研院長遴選過程是否秉持中立。

中研院回應本院預算為「自行編列」，後續再經由總統府召集行政院相關部會審查，匯集意見後由主計總處核定概算數，再送立法院審議，且無論是預算編列、人事聘任升等程序，都是採取制度化執行，研究評鑑機制亦採國際同儕審查為核心標準，確保研究品質與學術自由，不受外部因素干擾。

中研院強調，聘審程序由完全獨立的所中心、學組級與院級聘任資格審查委員會，以國際標準匿名審查，絕無政治干預之可能，研究人員可以完全秉持學術自由的精神安心研究，而院長遴選事務亦完全獨立運作，除立法院本於權責公開質詢及媒體報導外，院方並未接獲其他形式的關切。院長遴選委員會相關規定及時程，均已於本院網站上公開揭露，院長遴選委員會獨立運作，其運作情形由遴委會說明。

中央研究院院長遴選委員會補充說明，中研院訂有「中央研究院院長遴選辦法」，遴選委員由本院4組評議員各選出3人，及本院全體研究（含技術）人員投票選出3人，共15人組成，遴選委員會完全獨立運作，在制度面的設計即排除任何政治干預的可能，遴選委員會經遴選程序，並詳細討論、綜合考量被提名人之學術成就、學術地位、學術視野、行政及領導能力等面向，向評議會提出院長候選人推薦名單，最後於評議會由82名評議員進行投票。

