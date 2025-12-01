中研院長遴選 傳「政壇前大咖」出線機率高

一度被拱代表綠營參選2026年台北市長，如今又成為中研院長熱門人選，前副總統陳建仁日前辭去中研院長遴選委員會副召集人，當時已傳出他獲薦為新任院長候選人；最新消息指出，如無意外，陳將是下任中研院長。

現任中研院長廖俊智任期將於明年6月20日屆滿，廖日前赴立法院備詢時答覆立委柯志恩，新任院長由遴選委員會獨立運作，他未參與也不會知道。

該遴選委員會召集人為中研院前院長李遠哲，陳建仁擔任副召集人，預計12月13日由遴選委員會向評議會提出候選人排序推薦名單，經總統遴選後公布結果。陳建仁9月中旬突請辭，當時即傳出他被推薦為新任院長候選人。

根據《聯合新聞網》報導，一名國家級研究單位的重量級人士指出，如無意外，下任中研院長就是陳建仁，他具研究背景、學術專長，在公衛等政策推動都相當優秀，更不用說執掌過衛生署、國科會兩大部會，以及當過副總統的顯赫資歷。

