中研院長 陳建仁、朱敬一大對決

前副總統陳建仁（左起）、中研院院士朱敬一、中研院副院長周美吟。（本報資料照片）

中研院已啟動第13任院長遴選，遴選委員會將在13日評議會後，依序列出3名院長人選，呈送總統府，由賴清德總統圈選當選人。學界認為，最有希望的2位人選是前副總統陳建仁與中研院院士朱敬一，陳建仁被視為前總統蔡英文人馬，而朱敬一是賴清德競選時的顧問團核心人物，綠營兩大天王隱藏在幕後，這次院長遴選如同「英賴對決」。

熟稔綠營運作的政治學者施正鋒說，一般大學遴選校長的最常見做法就是兩組人馬競爭，但為了讓外界認為遴選中立，大多會再推出一位「中立」第三組，形成「三腳督」局面。中研院作為最高學術機構，院長遴選當然也是如此，這次遴選可望雀屏中選者，就是陳建仁或朱敬一，第三組則是中研院副院長周美吟。

蔡英文去年520卸任後，英派人馬略為沉靜，但近來有捲土重來之勢，尤其蔡英文日前發文捍衛自己的能源轉型政策。施正鋒說，前總統陳水扁任內對中研院的人事與運作，干預還沒這麼嚴重；「小英介入太大了」，陳建仁代表蔡英文，正因為陳建仁的英派色彩太明顯，估計獲賴欽點的機率不大，「賴清德應該不會用他」。

朱敬一則「有藍有綠」，不僅曾為馬英九政府提供政策建言，綠營執政後，又與賴清德關係親近，在2024年總統大選前，朱敬一更以顧問身分代表賴清德發表國政願景，又與蔡英文姊夫、台大經濟系退休教授劉錦添友好，2人還一同擔任賴政府的行政院經濟發展委員會顧問。不過，施正鋒認為，蔡英文如果要推薦，一定是陳建仁。

一名英系立委表示，陳建仁有學術及國際聲望，又是「暖男」，陳建仁也被社會檢驗過，橫跨藍綠，相信是各界都可接受的人選，不需要用政治角度看待此事，認為陳建仁出線的機會很高。

不過，他強調，中研院長人選最終決定權在總統，就看總統如何考量。

本報記者致電給外傳的3位中研院長人選，朱敬一親回不受訪。周美吟、陳建仁各自透過中研院辦公室人員回覆「對院長遴選、是否有政治介入並不清楚」。中研院則強調，不只院長遴選，院內一切運作皆堅持行政中立、維護學術自由。