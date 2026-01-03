中研院院長任命陳建仁、曹進平升任漢翔董事長...李鎮宇指符合賴清德「政策主軸」：替生技與國防產業放對關鍵人物

總統賴清德日前接受專訪，針對國防自主、台灣之盾等議題，闡明國家不僅是要提升軍備實力，更要建立可持續產業帶動經濟，走入國際合作，打造下一座護國神山；近期除了陳建仁被任命接任中研院院長，漢翔航空工業也傳出人事異動，由總經理曹進平出任董事長。對此，台新新光金控首席經濟學家李鎮宇表示，若把中研院、漢翔人事調整，與賴總統的政策主軸放在一起看，政府顯然準備長期經營，替生技與國防這兩條長線產業把關鍵位置的人放對。

廣告 廣告

此次航空產業龍頭漢翔人事異動，由原本任總經理的前空軍副司令曹進平升任，過去他為飛官出身、曾是幻象2000戰鬥機種子教官，生涯任職過空軍司令部參謀長、空軍作戰指揮部指揮官；當年2020黑鷹直升機失事，造成參謀總長沈一鳴等八名將士殉職，曹進平同樣在機上，最後奇蹟生還，充沛軍事閱歷難以想像。



對於近期兩項重要人事布局，李鎮宇表示，這展現了賴清德總統在專訪中勾勒的產業發展意志，點名國防工業、生技產業。他說，雖然這兩個產業，目前看起來都還活在台灣ICT產業陰影之下，但政府顯然準備長期經營，甚至期待成為下一代護國群山。



李鎮宇提到，第一個人事佈局是中央研究院，新任院長由陳建仁出任，之前外界媒體質疑他的政治色彩，但這種批評過度落於表層。他指出，近來中研院院長已經不只是學術圈的代表，更是一個政策訊號，回頭看歷任人選，幾乎都能對應政府當時想推的產業方向，廖院長代表的是新能源產業，翁院長則是生技產業佼佼者。



李鎮宇認為，在台灣產業長期過度集中在 ICT 的背景下，讓一位醫學與公共衛生背景深厚的人來領軍，意思很清楚：生技沒有被放棄，只是走得慢。他指，浩鼎案後政府不再急著造英雄，反而讓真正有商業模式的公司慢慢浮現，現在再把政策關注拉回來，其實比早年一窩蜂推動生技產業更穩更好。



李鎮宇說，另一條線則是漢翔航空工業，過去幾年漢翔嘗試太陽能、儲能、生技，站在上市上櫃企業經營角度不能說錯，但漢翔有另外一個更重要的身份，就是台灣國防工業的龍頭，發展的產業順序怎麼排很關鍵，本業沒做到極致，其他布局就容易失焦，讓股東一頭霧水，政府更是錯愕。



李鎮宇認為，這次新任董事長曹進平具備歐洲、特別是法國體系的實務經驗，放在台灣積極尋求與歐洲合作、推動無人機產業鏈的時點，其實很合拍；總經理由內部財務大臣莊秀美升任，重點也不在性別，而在她長期累積的內部整合能力。他稱讚，國防產業要走向量產與國際合作，靠的正是這種把組織轉起來的經驗。



李鎮宇分析，把漢翔這些人事放在同一張地圖上看，他們更願意把它們理解為方向宣示：不是急著開花結果，而是把馬步蹲好。他說，更重要的是漢翔要真正了解自己角色的重要性，漢翔的存在是為了拉動整個軍工供應鏈，培養供應商一起成長，成為台灣軍工產業的台積電，而不是為了短線獲利到處追題材。



李鎮宇表示，不是ESG紅就做儲能，生技紅就做生技，最後變成鐵打的城牆卻流水的兵，只剩士官長當道，漢翔乃至於整個台灣產業發展，現在需要的，反而是這種慢一點、但站得穩的節奏。



最後，李鎮宇說，如果把陳建仁在中研院、漢翔的人事調整，與賴總統的政策主軸放在一起看，其實輪廓很清楚：不追短線風口，而是替生技與國防這兩條長線產業，把關鍵位置的人先放對，「護國神山不是喊出來的，是用時間慢慢堆出來的。」

(圖片來源：中研院臉書、漢翔航空工業公司)

更多放言報導

普發是民心所向！僅剩287萬人未領…台新新光首席經濟學家李鎮宇：賴正府對超徵運用要有整套規劃…需要各部會橫向協調

建議賴政府預判2026經濟問題！台新新光首席經濟學家李鎮宇：對等關稅違憲可能、台幣恐受美升息影響升值......籲對外說明「須講在發生前」