中研院：宜蘭深層地熱鑽井 發現高潛能地熱儲集層
（中央社記者吳欣紜台北10日電）中研院攜手中油在宜蘭員山開鑽深層地熱探測井，研究團隊今天說，井底實測溫度近攝氏150度、證實地下存在上湧熱源，宜蘭平原北部深層地熱具高度開發潛力，值得深入探勘。
由中央研究院與台灣中油股份有限公司攜手在宜蘭員山開鑽的全台第一座「深層地熱探測井」，近日完成鑽探作業與地質及熱源綜合分析，中研院今天發新聞稿宣布發現高潛能地熱儲集層。
中研院研究團隊表示，這次試驗井首度深鑽至地下近4000公尺，井底實測溫度接近攝氏150度，也證實該區域地下存在上湧熱源，顯見宜蘭平原北部的深層地熱具高度開發潛力，值得進一步深入探勘，也希望儘速透過產官學研的共同努力，將深層地熱發展成台灣綠能轉型的新生力量。
台灣地熱研究和技術開發計畫總主持人、中研院地球科學研究所研究員李建成回憶，井鑽到深約3000公尺時，井溫仍不到攝氏100度，團隊確實有點著急，但之後溫度就快速上升，尤其在進入深度3500公尺後更是急劇攀升、估計每公里升溫約攝氏90度，最後井底實測溫度約升至攝氏150度，顯示地下確實存在熱源，且有上湧趨勢。
李建成表示，合理推測這次鑽井位置離可開發高熱源中心僅「一牆之隔」，且該熱源中心區可能在地下3000公尺就達到可開發的溫度。
中研院分析，中油鑽探數據結果顯示，鑿井下部地層（為西村層與中嶺層）具有良好地質條件，適合以較不會引發地震新式水裂法取熱，此技術能有效導引熱水通道，創造地熱開發的有利條件。
中研院永續科學中心執行秘書陳于高說，根據國際經驗，平均要鑽3至5座試驗井，才能成功開發一地熱區的地熱電廠，這次宜蘭員山第一座「深層地熱探測井」的豐富成果，證實這個地熱潛能區值得再增加試驗鑽井，以期能完整繪製三維地熱上湧形態，做為未來地熱開發進行取熱工程設計與工項規劃之依據。
中研院說，目前研究團隊已將員山井暫時轉為監測井，並利用光纖雷射分散式振動（溫度）感測技術，偵察地下熱源的動態特性及相關岩石條件細節，期望持續累積探勘資料，未來能精確定位高溫岩層位置、分布特性，以及熱源移動路徑，並據以評估傳統地熱或增強型地熱系統（EGS）何者最有效益，做為地熱電廠開發建置參考。（編輯：李錫璋）1141210
