中研院「溯源前行」建築空間展 重現百年建築記憶

中央研究院即日起推出「溯源前行—中央研究院建築與空間展」，以空間為線索，引領各界重新認識這座臺灣學術重鎮的百年發展軌跡。

中研院廖俊智院長表示，中研院在1954年落腳南港，至今已超過70年，院區的空間規劃與時代變遷和研究需求密切相扣。從最初約3公頃的農田，到今日38公頃的學術園區，這段歲月不僅是中研院在學術領域深耕的歷史，院區內重要建築群也是臺灣社會從田園走向現代城市的縮影，見證了臺灣現代建築發展的歷史。這次展覽以「溯源」與「前行」為主題，回望中研院的建築發展脈絡，致敬歷代的設計理念與時代精神，並展望未來院區的空間藍圖。

中研院表示，南港院區的建築群在臺灣現代建築史中占有重要地位。本次展覽的「經典建築」展區，精選多位建築大師的代表作，勾勒院區的空間紋理與精神氣質。中研院在臺初期，院區的規劃與建築設計均由關頌聲建築師創辦的基泰工程司執行，包含設立第一條以山景作為軸線的人文大道，延續建物南北座向與對稱、留設前庭等規則。作品至今留有全院現存最古老建築—歷史語言研究所「臺灣考古館」，以及體現戰後粗獷主義的胡適故居、不走「宮殿式建築」風格的胡適墓園、蔡元培紀念館、傅斯年圖書館第一棟、生物館黃樓等。

中研院並表示，1970年代起，王大閎建築師以簡潔且富人文精神的設計語彙，塑造院區現代學術氛圍，作品包括「植物暨微生物研究所大樓」、「分子生物研究所大樓」，以及員工宿舍、郵局等。1980年代，臺灣戰後第一代女性建築師王秋華，以及後來的漢寶德、李祖原與張昌華等知名建築師接續留下足跡，從兼具實用與美學的「歐美研究所圖書館」、融合中國傳統與現代精神的「民族學研究所博物館」到線條俐落的「統計科學研究所大樓」等，使中研院宛如一座開放的建築博物館，展現學術空間隨時代演進的面貌。

「院區發展」展區則將視野擴及中研院的全臺策略布局，包括國家級生醫研發重鎮「國家生技研究園區」，以及肩負南臺灣學術發展與區域平衡重任的「南部院區」現況。展覽中首度公開南港院區2025年後的空間願景，除回應快速變遷的學術與社會需求，更展示如何持續優化空間設計，打造更具彈性、永續及友善的研究環境。其中，2026年國家生技研究園區聯外隧道通車後，四分溪水岸景觀與人行步道也將呈現更人本的空間營造。

中研院表示，「溯源前行—中央研究院建築與空間展」即日起展出到明年1月16日，地點在中研院人文社會科學館。展出期間將舉辦5場院區導覽、3場展場導覽，現已開放報名，額滿為止，活動詳情可以上中央研究院網站查詢。