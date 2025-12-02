中研院「臺灣橋梁計畫」 諾貝爾和平獎得主穆拉德現身分享

娜蒂雅．穆拉德女士分享自身遭遇與重生歷程(圖片提供:中研院)

穆拉德女士呼籲全球終止衝突性暴力(圖片提供:中研院)

中研院廖俊智院長指出，穆拉德女士多年投入於國際人權倡議，推動司法救濟與制度改革(圖片提供:中研院)

中央研究院舉辦「臺灣橋梁計畫」(Taiwan Bridges)講座，邀請2018年諾貝爾和平獎得主娜蒂雅．穆拉德(Nadia Murad)女士主講「誰能推動全球衝突相關性暴力的終結？—個人故事的力量與行動主義的角色」。

中研院表示，穆拉德女士是中東少數民族雅茲迪(Yazidis)族人，2014年她的家園克丘(Kocho)遭到武裝入侵，在成功逃離暴行迫害後，她選擇站上世界舞臺，持續在聯合國與國際社會推動防制衝突相關性暴力(CRSV)的倡議。中研院廖俊智院長指出，穆拉德女士多年來推動司法救濟與制度改革，在2018年獲頒諾貝爾和平獎，正因致力終止將性暴力作為武裝衝突手段，她的行動成為全球人權的重要象徵，彰顯人類普世價值。

講座中，穆拉德女士與國立中山大學社會科學院陳美華特聘教授對談，她以沉著而堅定的語氣，分享自身遭遇與重生歷程，超過兩百名聽眾全神貫注，無不為她將傷痛轉化為行動力量的勇氣深受感動。她表示，衝突相關性暴力不只是個人遭遇，更牽涉國際法、政治局勢、族群身分與社會文化等層面；若要真正終止此類暴行，政府與國際機構必須強化法律體系與追訴機制，讓加害者得以依法究責。同時，非政府組織與地方社群在第一線協助倖存者復原，更是關鍵且不可或缺的。她期盼國際社會能讓倖存者的聲音被聽見，並納入政策討論與跨國合作，以確保不再有人承受同樣的傷痛。

中研院表示，透過穆拉德女士的分享，讓研究者與學生能從戰爭下性暴力倖存者的親身分享，理解制度改革與國際倡議的重要性，是學術與人權實踐難得的對話。講座結束後，許多讀者拿著以她親身經歷撰寫的著作《倖存的女孩》，把握面對面交流的機會。穆拉德女士也親切與讀者互動，慷慨交流想法，現場氣氛溫馨熱絡。

中研院並說明，下一場「臺灣橋梁計畫」講座將於115年1月16日由2012年諾貝爾物理獎得主塞爾格·哈羅契博士(Dr. Serge Haroche)主講「雷射科學、量子光學、電子學和計算領域的新發展與應用」，講座和報名資訊可上中央研究院官網查詢。