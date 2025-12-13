中研院3院長人選出爐 送總統圈選

外界盛傳中研院3位院長人選，前副總統陳建仁（左起）、院士朱敬一及副院長周美吟。（本報資料照片）

中研院院長廖俊智任期將在明年6月20日屆滿，啟動多時的第13任院長遴選工作也走到尾聲，院方已於13日召開評議會，依序列出3名院長人選，呈送總統府，最後將由賴清德總統圈選當選人。中研院昨也表示，過程採取無記名排序方式投票，依序選出的序位前3名院長候選人，將請總統圈選並任命。

中研院昨日召開第25屆評議會第5次會議，討論第13任院長候選人案。院方說明，評議會進行至該案時，先依《中央研究院院長遴選辦法》規定，由出席評議員推選臨時主席，並由院長遴選委員會發言人陳儀莊向評議會報告遴選工作，提出院長候選人推薦名單，並說明推薦理由。

廣告 廣告

中研院指出，經出席評議員充分討論，於表達各種意見後，依《中央研究院院長遴選辦法》進行無記名排序方式投票，順利選出序位前3名之院長候選人。中研院將依《中央研究院組織法》規定，循正式公文程序函報總統府，呈請總統遴選並任命。

依歷任中研院院長遴選慣例，院長候選人名單全部保密，除非到了最後階段，由總統府出面證實由總統面談的候選人是誰，中研院基於權責，向來不會對外界證實院長遴選名單。上屆院長遴選，原列入推薦名單的3名院士中，因院士郭位主動宣布退選，消息傳出引發軒然大波，最後由總統府對外證實，進入面談階段的人選。

據了解，中研院本次院長遴選共有4人位於最初名單當中，外界盛傳的院長人選，包含前副總統陳建仁、中研院院士朱敬一及中研院副院長周美吟。

依院長遴選程序，評議會於當日正式提出候選人推薦名單，並由評議員選出前3名、完成排序後呈送總統府。依往例，總統會親自與3名候選人面談，再圈選新任院長，預計最快可在明年1月中旬產生新任中研院院長。

依中研院官網資料，評議會由評議員82人組成，其中數理科學組23人、工程科學組15人、生命科學組21人、人文及社會科學組23人（國內66人、國外16人）。其中當然評議員37人（院長、副院長、各研究所所長及研究中心主任），及由院士選舉之聘任評議員45人。

除檯面上的院長人選吸引各界關注，值得注意的是，中研院在過去30年發展幾乎由前院長李遠哲主導，他過去屬意的翁啟惠曾出任院長，廖俊智更是李、翁共同支持的繼任者。而這次遴選仍由李擔任召集人，也被解讀為中研院將延續舊架構，改革動能有限。