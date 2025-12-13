中研院3院長候選人「陳建仁票數最高」 內部盼降低政治色彩

中央研究院啟動第13任院長遴選，今（13）日舉辦評議會，由遴選委員會向評議會提出候選人排序推薦名單。據悉此次共有4名候選人，評議會將送交總統3名候選人圈選，中研院內部表示，下屆中研院院長候選人圈選名單應為前副總統陳建仁、中研院副院長周美吟、中研院院士朱敬一，其中陳建仁票數最高，但有院士稱，他未來若接任院長，盼能降低政治色彩。

中研院是隸屬於總統府的國內最高學術機構，現任中研院長廖俊智任期將在明年（115）年6月屆滿，中研院先前依規啟動第13任院長遴選作業，該遴選委員會召集人為中研院前院長李遠哲，陳建仁擔任副召集人。但陳於9月中旬突請辭，當時即傳出他被推薦為新任院長候選人。

據《ETtoday新聞雲》報導，在今天召開的評議會當中，陳建仁如外界預期，拿下最高票數，成為推薦名單排序的第一位。有名不願具名的中研院士說，雖然陳建仁年紀偏大，但過去學術成就獲得肯定，若他被總統圈選出任下一任中研院院長，希望能降低政治色彩，最好遠離政治，並多關注社會議題，也要能有更多的開創性，帶領中研院向前邁進。

據了解，陳建仁除了有擔任行政官僚等資歷，現為中央研究院基因體研究中心特聘研究員；周美吟現職為中央研究院副院長、中央研究院原子與分子科學研究所特聘研究員；朱敬一過去曾擔任中央研究院副院長，現職為中央研究院經濟研究所特聘研究員。3人在學術領域上可說是各有所長。

