中磊：AI帶動寬頻基礎建設升級 將續推新世代產品

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（中央社記者潘智義台北11日電）電信寬頻設備廠中磊電子董事長王煒今天表示，人工智慧（AI）應用蓬勃發展，帶動寬頻基礎建設升級潮，網路終端設備市場需求熱絡；將持續深耕核心網通技術，推出新世代寬頻產品，提升電信市場占有率。

中磊電子今天舉行年度股東常會，王煒指出，除專注本業外，也積極推動永續發展策略，聚焦環境保護、社會責任及公司治理（ESG）3大面向。中磊在上市櫃公司治理評鑑維持名列前6%至20%，自2017年起連續發行永續報告書並通過第3方認證，近期更獲國際評鑑機構EcoVadis白金級認證，躋身全球受評企業前1%。

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中磊統計，2025年合併營收新台幣540億元，歸屬母公司稅後淨利12億元，合併每股稅後盈餘（EPS）為4.04元。每股配發現金股利2.5元，已於5月14日完成發放。

中磊指出，AI應用蓬勃發展，帶動寬頻基礎建設升級潮，網路終端設備市場需求熱絡。有線電視Cable DOSIS 4.0設備、10G PON光纖設備、5G固網無線接取設備（FWA）及Wi-Fi 7主力產品，客戶需求熱絡。

中磊表示，商用網通設備、AI物聯網設備與分散式局端產品等新產品，出貨動能增溫，持續挹注營收成長。2026年1月至5月營收300億元，較去年同期成長55%，創下歷年同期新高，展現強勁成長動能；今年整體景氣樂觀，預期在AI新世代寬頻應用、新產品及新市場帶動下，營運成長可期。（編輯：林家嫻）1150611