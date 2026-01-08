中社觀光花市「鬱金香」季登場 二十五萬株迎客至三月中旬





后里區中社觀光花市「鬱金香」季8日上午在歐式花園內揭幕，首波提供一萬五千株鬱金香與矇花爭艷。董事長賴啟文表示，全期花季計有五十多鬱金香品種、二十五萬株迎客，即日起陸續分批在歐式花園裏綻放至三月中旬。

賴董事長表示， 每年一至三月，中社花市就是要種出美麗的七彩鬱金香，讓全台灣的人們，不用花大錢飛出國，來到「中社」，就能秒飛歐洲荷蘭，走進夢幻般鬱金香花園。今年進口的鬱金香球根數量二十五萬球，花色品種上約是50支，在鬱金香花季不到九十天條件下，分批種植，分批綻放，努力營造出繽紛色彩的花花世界。

今年2026鬱金香花季首週有9個花色搶先迎賓：紫王子、陽光王子、白馬王子、糖果王子（淺紫）、功夫（紅/白）、賽金黃、至愛（紅）、道瓊斯（紅/黃）、荷蘭設計（粉/白）。預計週週不同花色輪番上演，一同感染她的迷人魅力吧！

遊客來到中社花海，除了欣賞荷蘭鬱金香，八公頃餘的花園中還有百合花、彩色海芋、彩色非洲菊、向日葵花、一串紅、紫色鼠尾草、麥桿菊、炮仗花等的七彩花田，加上最壯觀的背景─火炎山襯托，花園裡每個轉身都是美麗的風景。

身處在亞熱帶的氣候環境，鬱金香培育是利用低溫冷藏技術衝出數量，來到中社花海，就能欣賞到溫帶地區的美麗鬱金香。



