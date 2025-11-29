中禁日令擴大！大槻真希唱《航海王》曲目被斷電、消音請下台

日本首相高市早苗「台灣有事」的發言引爆中國怒火，近期中日關係越來越緊張，也開始蔓延到演藝活動。28日「上海萬代嘉年華」邀請日本歌手大槻真希演唱動漫《航海王》的歌曲，不料表演到一半竟被關燈請下台，讓台上的歌手與台下粉絲都不知所措，事後大槻真希發文表示，當時因不可抗力因素需中斷表演，29日的表演也將因相同原因取消。

大槻真希昨日受邀參與上海萬代嘉年華，正在演唱《航海王》歌曲時，現場燈光卻突然全暗，歌曲也直接被中斷，隨即兩名工作人員跑上台一邊向她說明情況，一邊拿走她手上的麥克風，要求她立刻下台離開，大槻真希當下一臉錯愕，但只能配合工作人員指示，現場觀眾見狀也感到相當傻眼。

大槻真希演唱被迫中斷，在台上一臉錯愕。圖／翻攝自X@李老師不是你老師

大槻真希當天深夜在IG限動轉發經紀公司說明，稱今日因為不可抗力因素，不得不提前中止在台上的表演，29日的演出也因為同樣理由已經取消，對於所有期待演出的粉絲深感抱歉。

大槻真希深夜發文說明是因「不可抗力因素」提前中止演出。圖／翻攝自IG@maki0511

中日關係持續僵持，除了大槻真希之外，濱崎步昨日於上海的演唱會也臨時被通知取消。日本歌手在中國的表演接連受到影響，兩國緊張情勢恐怕會繼續延燒。

台視新聞／楊宗諺 責任編輯／馮康蕙

更多台視新聞網報導

