中禁日歌手害中粉聽不到 毛寧竟怪高市早苗

▲中國外交部發言人毛寧。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗本月初因「台灣有事」恐將引發日本存亡危機事態的發言，讓中國玻璃心碎，祭出一連串惡意報復手段，就連藝文產業也難逃一劫，許多日本音樂人原定在中國的演唱活動被中國官方和警察立即停止，此舉反讓中國粉絲虧錢及權益受損。未料，中國外交部發言人毛寧今日被問及禁止日本歌手在中國演唱相關問題，反怪罪高市早苗傷害中國人民感情。

根據路透報導，80歲的日本籍爵士音樂家鈴木良雄（Yoshio Suzuki）於上周四下午與他的樂團在北京進行演出前試音時，當地便衣警察突然登門。在中國生活了13年的德國音樂會策畫與紀錄片導演皮特森-克勞森（Christian Petersen-Clausen）表示，「不到一分鐘，場地負責人就來找我，說警察告訴他，所有有日本人參加的音樂活動都被取消了，而且沒有任何商量的空間」。

廣告 廣告

約有十幾場在日本音樂家及表演者在中國主要城市舉行的音樂活動被突然取消，鈴木良雄與他的五重奏樂團，經歷了長達數月的審查過程才獲得中國演出簽證，對於這個消息也感到相當沮喪。許多演出場地也被告知明年不得提交新的日本表演者演出申請，演唱會策劃單位現在也被禁止向粉絲發送有關日本藝人即將舉行的演出的宣傳消息。

然而，受到影響的卻是中國粉絲，在社群媒體上數十名憤怒的歌迷控訴，日本歌手 KOKIA 原定於週三晚間在北京舉行的演唱會也被取消，在場館外高喊「把我們的錢還給我們！」有許多粉絲從外地花上交通費前來，結果因為中國官方禁止日本歌手撲了空又賠了錢。

在今日的中國外交部記者會上，美媒彭博記者問及，「過去兩週中日關係惡化，中方相關部門已暫停日本電影在中國上映的審批流程，此外，包括北京在內的多個城市，已取消了20多場日本音樂人的演唱會，請問這是否是中方對日反制措施？是否有針對日本文化產品的官方指令？此類文藝活動暫停狀態預計持續多久？」

對此，中國外交部發言人毛寧回應，「近期中日之間的交流合作受到影響，起因是日本首相高市早苗的錯誤涉台言論，嚴重傷害了中國人民的感情，惡化了中日交流的氛圍，日方應當立即糾正錯誤言行，停止在涉華問題上製造事端。」

更多 NOWnews 今日新聞 報導

中國人有聽話不去日本？分析曝「關鍵數據」：90%是自由行

中國遊客偷來日本聽「習近平」秒落跑！日媒街訪尷尬場面瘋傳

影／北京再出手！中國飛日本航班砍到2026年3月 春節假期也泡湯