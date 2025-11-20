中禁水產槓高市 賴總統啖日料相挺3／力挺高市早苗！ 麻生太郎大讚：外交表現出色

麻生太郎（右）力挺高市早苗。（路透社，資料畫面）

雖然現在日中關係惡化了，不過，曾在上個月的日本自民黨「總裁選舉」扮演關鍵角色，被媒體稱為「造后者」的自民黨最高顧問麻生太郎，最近受訪時，大力稱讚首相高市早苗的外交表現亮眼，是非常好的開局。而事實上，麻生太郎過去就曾呼籲「日本要有：為了台灣，與中國開戰的覺悟」，這也剛好呼應了高市早苗「台灣有事」的說法。

日本自民黨副總裁 麻生太郎：「高市政權在就任後便立即受到國內外的矚目。」日本首相高市早苗讓中國氣得跳腳，但身為自民黨最高顧問的麻生太郎，公開給予這位新首相高度肯定。日本自民黨副總裁 麻生太郎：「而在首次重大外交舞台上所展現的手腕，可說是相當亮眼，稱得上是個良好的開端。」高市早苗讓日美同盟更加堅定。儘管日中關係降到冰點，但兩年前的這句話，說明麻生太郎早就做好最壞打算。

日本自民黨副總裁 麻生太郎（2023年8月）：「要有作戰的覺悟，僅僅在防禦能力上投入資金是不夠的。」強調台灣海峽的和平與穩定的重要性是世界共識。一番話呼應高市早苗「台灣有事」的論調，被觸動到敏感神經的中國，持續升高對立。

中國外交部發言人 毛寧：「這樣的國家承擔不了維護國際和平與安全的職責，沒有資格成為聯合國安理會常任理事國。」中國外交部借題發揮，俄羅斯外交部也跟著發聲，批評高市的言論相當危險，應該深刻反思歷史、記取教訓，中國國安部更揚言要加強針對日本公民的偵辦與拘捕。

不過日本也不甘示弱。據報導，日本政府已向美國出口地對空攔截飛彈「愛國者」，中日外交風暴持續延燒。甚至有一名日本網友，在中國駐日大使館外播放網紅館長陳之漢過去飆罵習近平的錄音檔，聲音之大，也驚動使館人員，意外掀起討論。