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北部中心／趙永博 花蓮報導

最近全台大雨不斷，但今年三月下旬，花蓮瑞穗雨量少，因為缺水導致文旦柚開花不如預期，影響著果率，預估產量減少三、四成，加上人工和肥料成本上漲，果農希望縣府能協助申請災害補助，讓他們能度過難關。

瑞穗鄉柚農羅峰：「你看我們今年的這棵文旦，那個附近的文旦本來每棵至少有兩三百粒以上，但是今年都不到一百粒。」果園裡，原本應是結實纍纍的文旦樹，如今卻稀稀落落，一棵樹不到一百顆，產量減少將近一半，而關鍵原因，就出在三月的開花期，雨水不足缺水，加上氣候不穩定，導致著果率大受影響。瑞穗鄉柚農羅峰：「因為它開花結果的時間太短，所以造成今年因為氣溫的關係，造成今年果實減少了三、四成。」

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中秋難過！花蓮文旦雨少「產量銳減」 果農壓力爆棚、盼縣府助申請災害補助

果園裡原本應是結實纍纍的文旦樹，如今卻稀稀落落。（圖／民視新聞）

往年文旦三月上旬就會開花，今年因為天氣因素，延後到三月中下旬。文旦產量一下子少了三四成，加上肥料及人工成本提高，讓果農身上的壓力越來越重。花蓮縣府農業處副處長吳秉叡：「縣府接獲到公所跟農友的反映，我們在昨天就6月9號，邀集我們花蓮區農改場、我們農糧署東區分署組成勘災小組，前往縣裡去勘查，來積極協助農民來爭取農業天然災害現金救助。」

中秋難過！花蓮文旦雨少「產量銳減」 果農壓力爆棚、盼縣府助申請災害補助

肥料及人工成本提高，讓果農身上的壓力越來越重。（圖／民視新聞）勘災小組實地勘查花蓮縣約八百公頃的文旦產區，瑞穗鄉受影響面積約288公頃，玉里鎮56公頃，卓溪鄉8公頃，損害程度都超過20%，達到農業天然災害救助標準，縣府後續將協助辦理相關救助，希望能降低農民損失。

原文出處：中秋難過！花蓮文旦雨少「產量銳減」 果農壓力爆棚、盼縣府助申請災害補助

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