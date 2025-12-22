中科作業員自稱張文「同夥」預告板南線屠殺辯惡作劇！深夜羈押禁見

台中地檢署於21日拘提張姓男子到案，向台中地方法院聲押聲押，法官裁定羈押禁見。 圖：翻攝記者爆料網

[Newtalk新聞] 台北車站及誠品南西店19日晚間發生隨機殺人事件，累計含27歲兇嫌張文共4人死亡、11人受傷。案發後一名任職於中部科學園區的張姓作業員涉嫌在社群平台發文自稱是兇嫌張文的「同夥」，並巨細靡遺地羅列原本規劃在板南線進行大規模殺戮的計畫，甚至以挑釁語氣感嘆：「難怪同夥表示失敗」。台中地檢署於21日拘提張姓男子到案，檢方認為其罪嫌重大且具備反覆實施恐嚇之虞，向台中地方法院聲押聲押，法官裁定羈押禁見。

由於張姓男子發文內容精確對應19日當晚中山站外的無差別攻擊事件，不少網友擔憂張文仍有「隱藏共犯」在逃，造成社會極大動盪。新北市政府警察局三峽分局在接獲報案後迅速啟動專案小組與地檢署展開跨境聯合調查，透過數位足跡鎖定現年43歲、於中科園區擔任作業員的張姓男子，並於21日上午前往張姓男子位於台中市清水區的住處執行拘提與搜索，現場查扣張姓男子的手機進行數位鑑識 ，張姓男子則辯稱只是一時好玩惡作劇。

中檢指出，20日上午7點2分接獲民眾報案，1名暱稱「rleioutalf710902」的網友在Threads留言刊登「不一樣吧！原計畫板南站內～且在5點鐘開始～所以原計畫是5點鐘開始到7點鐘的大規模隨機殺人事件，不是快閃中山站站外，光煙霧彈在板南密閉空間，以及2小時的作案時間，死傷～哇塞～難怪同夥表示失敗」等恐嚇公眾安全言論，該留言已嚴重危害社會大眾安全，立即指派檢察官黃鈺雯，指揮新北市警局三峽警分局及法務部調查局航業調查處。

中檢續指，在21日上午10點20分，拘提留言的犯嫌張姓男子到案，經張姓男子同意後，檢警前往張姓男子的台中市清水區住處搜索，當場查扣手機及SIM卡。經綜合相關證人證述、警方數位證物勘查報告、美商Meta公司回覆資料及扣案手機等證據，檢察官複訊後認定張男涉犯刑法第151條之恐嚇公眾及第305條之恐嚇安全等罪嫌重大，且有勾串共犯、逃亡及反覆實行之虞，向法院聲請羈押禁見，台中地院裁准。

中檢強調，為防範、杜絕類似事件或恐怖攻擊情事發生，已即時成立「防範恐怖攻擊應變小組」，整合轄區警、調、廉、移民等相關單位成立聯繫平台加強情資蒐報、風險評估及跨機關協調合作，全面強化預警、通報與即時應處機制，務求即時發現、即時處置，確保社會安全。民眾切勿於網路或社群媒體張貼、留言或轉傳任何恐嚇公眾安全之言論，以免觸法並造成社會恐慌，對於任何危害公眾安全的不法行為必將依法從嚴從速究辦，絕不寬貸，以維護社會秩序與人民生命安全。

