中科實中捷克姊妹校到訪 登101大樓參訪自由廣場
（中央社記者趙麗妍台中8日電）國立中科實驗高級中學今年邀請姊妹校捷克布拉格揚帕拉赫私立高中師生到訪，一連2天北上，參觀台北101大樓、自由廣場、總統府與立法院，感受台灣民主政治，一覽台灣美麗風景。
中科實中今天發布新聞稿表示，邀請捷克布拉格Jan Palach Private High School（GJP）28名師生到訪，設計連結社區與大學端的豐富行程，主題著重在「台灣的五感記憶」體驗。除有大雅農會介紹小麥文化，並製作小麥裝飾、麥芽糖點心，並共同欣賞俄烏戰爭的電影，進行討論。
除中部的文化體驗外，7日北上造訪總統府、立法院，實地觀摩議事運作，親睹行政院長施政報告與質詢的狀況，近距離感受台灣的民主政治。捷克師生們今天參訪台北101大樓，登上89樓俯瞰大台北的美麗景色，下午參觀自由廣場。
捷克帶隊老師表示，這次交流學生反應熱烈，也歡迎台灣學生明年冬季到布拉格感受世界級聖誕市集的氛圍，期待日後持續深化民主政治與自由人權的相互交流。
中科實中校長秦文智表示，台捷交流的深化，不僅是教育上的互惠，更是民主自由理念的傳承。這次交流兩校師生為台捷情誼的深化與永續發展，寫下光輝溫暖的一頁。（編輯：黃世雅）1141108
其他人也在看
中科實中捷克姊妹校訪立院 感受台灣民主文化 (圖)
中科實驗高級中學與姊妹校、捷克布拉格揚帕拉赫私立高中師生一同北上參訪立法院，近距離感受台灣民主文化。中央社 ・ 11 小時前
陳志「二把手」曝光 藍委爆助幹部入境1／太子集團「二把手」曝！ 胡小偉熟中共高層涉非法吸金
太子集團，又有高層被揪出來了！這個跨國詐騙、洗錢集團的首腦陳志，身邊還有一名親信胡小偉，曾經在中國非法吸金，2022年間也曾多次進出台灣，協助運作 太子在台灣的公司。目前，台灣有23家相關公司被列管，其中除了博弈、資產公司之外，竟還有黑幫分子涉入，包括竹聯、和四海等幫派，都在被嚴格監控。鏡新聞 ・ 1 天前
饗A Joy、饗饗跨年場下週搶！最貴5280元被101煙火包圍 島語全滿了
歲末歡慶季節到來！饗賓集團搶先公布耶誕節與跨年檔期活動與訂位時程，包含包含全台最高Buffet饗 A Joy、今年甫開幕的URBAN PARADISE、強勢回歸的朵頤牛排Doricious，以及INPARADISE 饗饗、旭集 和食集錦、饗食天堂以及饗泰多，除了現場音樂表演，還有煙火景觀席近距離觀賞台北101煙火，準備手刀訂位，迎接2026年。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
NCC人事案遭封殺 行政院遺憾「影響民眾權益」 名醫列3爭議開嗆
國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權案昨（7）日上午在立法院進行記名投票，4名來自學界的被提名人在藍白聯手下全數封殺，讓行政院長卓榮泰痛批，已經把整個橄欖園的一半都遞出來了，卻沒得到任何善意回應，將重新思考未來合作模式。不過，蘇一峰醫師認為NCC沒有存在的必要，「只要敢騙人，執政一點都不難」。中時新聞網 ・ 12 小時前
屏東春日鄉力里圳百週年 縣府邀日方共慶 (圖)
日本工程師鳥居信平百年前創建力里圳，屏東縣長周春米（左3）邀請鳥居信平之孫鳥居徹（右3）、靜岡縣袋井市前市長原田英之（右2）共慶水圳百週年。中央社 ・ 11 小時前
屏東春日鄉力里圳百週年 走讀健走慶風華 (圖)
日本工程師鳥居信平打造力里圳灌溉屏東平原，走過1世紀仍潺潺流動。屏東縣政府8日以走讀健走慶祝水圳百週年，日方代表也到場共慶。中央社 ・ 11 小時前
三星首款三摺機小試水溫 傳首批量產頂多3萬台
MoneyDJ新聞 2025-11-07 11:26:19 李彥瑾 發佈近期市場消息傳出，韓國手機巨頭三星電子（Samsung Electronics）備受期待的首款三摺機「Galaxy Z TriFold」雖已進入量產階段，但首批出貨量可能僅2萬至3萬台，主要因三星想先測試市場水溫，再決定是否放量生產，以降低風險。 韓媒《The Elec》報導，三星規劃今年正式切入三摺手機產品線，正緊鑼密鼓籌備中。但據知情人士透露，以目前備妥的零組件數量來看，僅可供生產2萬至3萬台，顯示三星傾向「試水溫」策略，先觀察市場接受度，再視情況決定是否追加產量。 三星於上週韓國APEC峰會首度亮相這款三摺手機，並於財報電話會議上重申「今年內會推出」的承諾。Galaxy Z TriFold採兩側向內摺設計，完全展開後螢幕尺寸約9至10吋，與華為Mate XT螢幕一正一反摺疊、酷似古代奏摺的設計不同。 三星Galaxy Z系列可說是摺疊螢幕手機的代名詞，但近來被中國品牌華為等競爭對手猛烈追趕，導致三摺手機的上市進度被彎道超車。其他原因包括三摺手機結構複雜，售價勢必高於市面上的摺疊機，三星擔心很難賣，加上三摺手機Moneydj理財網 ・ 1 天前
赴秋祭引討論 鄭麗文認同應悼念為中華民國犧牲者
（中央社記者李雅雯台北8日電）國民黨主席鄭麗文今天下午在馬場町紀念公園受訪表示，政治受難者與情報工作者不同，這場悼念是紀念政治受難者；她也贊同台北市長蔣萬安所說，應該紀念為中華民國犧牲奉獻的前輩。中央社 ・ 11 小時前
感謝IPAC邀蕭美琴歐洲議會演說 總統：台灣將與盟友堅定捍衛民主
總統賴清德今（8日）透過社群平台X發文，對「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）邀請副總統蕭美琴在歐洲議會發表演說，表達衷心感謝。賴總統強調，作為國際社會值得信賴的合作夥伴，台灣將與歐洲及其他理念相近的朋友堅定站在一起，共同堅決捍衛民主價值。鏡新聞 ・ 11 小時前
捷運東環段2站開工 蔣萬安出席動土典禮 (圖)
台北市長蔣萬安（右2）8日出席捷運東環段CF760區段標工程開工動土典禮，他表示，這是東環段第2個啟動的區段工程，讓這條能根本解決內湖交通問題的路線離成型更進一步。中央社 ・ 11 小時前
賈永婕錄音爆哭自嘲「不及格」 黃韻玲補刀：下次要慎重考慮
北流與台北101共同推動的「SPARK the MUSIC 台北101 X 北流 跨年煙火音樂徵選計畫」如火如荼進行中，日前，北流董事長黃韻玲與台北101董事長賈永婕特別前往錄音現場，與四位入選創作者、金獎製作團隊，以及曾獲國際合唱比賽金獎、來自新竹縣尖石鄉的嘉興國小「拿互依＆馬胎兒童合唱團」共同錄製跨年煙火音樂。鏡報 ・ 1 天前
羽球天后戴資穎退役震撼體壇 陳其邁感性發文送祝福
台灣羽球天后戴資穎7日晚間透過社群平台宣布正式退役，為體壇拋出震撼彈，高雄市長陳其邁8日特別在臉書社群上傳2人合照並發文給予祝福，他表示，戴資穎是高雄永遠的驕傲，雖然在全世界比賽行程滿滿，仍然時常掛記高雄，祝福戴資穎在下一階段的人生繼續寫下更多精彩故事。中時新聞網 ・ 16 小時前
女乘客飛機廁所內偷吸電子煙！檢方遭依干擾飛航罪起訴
桃園地檢署近日偵結一起航空器上違規使用電子煙案件，一名27歲鄭姓女子今年5月搭乘長榮航空班機時，在機上廁所偷吸電子煙被發現，檢方依違法使用干擾飛航器材罪嫌將她起訴並聲請簡易判決。中天新聞網 ・ 12 小時前
捷運東環段2站開工 蔣萬安盼打造台北國際名片
（中央社記者陳昱婷台北8日電）台北捷運東環段Y37站南端至39站今天開工，台北市長蔣萬安表示，這是東環段第2個啟動的區段工程，未來環狀線將串連城市各個生活圈，成為代表台北市的國際名片。中央社 ・ 12 小時前
台北國際旅展「高雄遊樂園」包山包海、玩遍全城
全台最大國際旅遊盛會「二○二五ITF台北國際旅展」七至十日在台北南港展覽館盛大登場，從黃色小鴨、吉伊卡哇再到國際巨星演唱會驚艷海內外旅客、全國觀光滿意度第一的高雄，以創意主題「高雄遊樂園」（KaohsiungWonderland）亮相，運用繽紛色彩、結合榮登觀光署「台灣觀光一○○亮點」的高雄五大景點及高人氣風景區與打卡熱點，打造吸睛主題館；高市府觀光局高閔琳局長率城市吉祥物高雄熊一同化身「一日館長」，帶領農業局「高雄首選」與「一日農夫」、紅頂穀創穀物文創樂園、高雄輪船公司、高雄好玩卡、「海上超跑」有艇俱樂部、興達港區漁會、高雄市旅館商業同業公會及H2O水京棧國際酒店等業者熱鬧開場。「高雄遊樂園」旅展期間特別祭出豐富優惠方案，展現高雄「包山包海、玩遍全城」的旅遊能量，讓海外 ...台灣新生報 ・ 11 小時前
南台灣重現藍天？吳子嘉斷言：高機率他出線
[NOWnews今日新聞]2026年台南市長選戰持續升溫，民進黨內部由立委陳亭妃、林俊憲兩人激烈角逐提名權；國民黨方面，原本僅立委謝龍介表態，但前立委陳以信也傳出有意投入參選，使戰局更添變數。對此，媒...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
鄭麗文出席白色恐怖秋祭挨批 蔡正元揭真相
[NOWnews今日新聞]「台灣地區政治受難人互助會」今（8）日將舉辦「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，國民黨主席鄭麗文也受邀參加，不過綠營質疑，主要追思對象包括是1950年所破獲中共安插在國府內...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前
2026高雄市長黨內初選民調出爐 "邱賴對決"機率大
南部中心／曾虹雯、謝耀德 高雄市報導2026年高雄市長選舉明年年初即將登場，根據綠營內部流傳最新民調，四位選將分別對上國民黨的柯志恩通通完勝。其中又以賴瑞隆和邱議瑩分居一、二名最高，值得注意的是，兩人間的支持度差距只有1.7%，明年一月的黨內初選，極有可能會是邱賴對決的局勢。民視 ・ 8 小時前
民進黨徵召蘇巧慧選新北 郭正亮：正國會一個個被消滅
民進黨選對會5日決議，建議徵召立委蘇巧慧參選2026年新北市長，引發政壇關注。前立委郭正亮6日在網路節目中表示，原本有意參選新北市長的前民進黨秘書長林右昌在大罷免失敗後突然消失，質疑這與民進黨內部派系鬥爭有關。中天新聞網 ・ 1 天前
明和中國政黨「追思共諜將官吳石」！鄭麗文喊：兩岸和解
國民黨新任黨主席鄭麗文多次表態，「我們是中國人」，明（8）日她將出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，但這一個號稱追思白色恐怖受難者的活動，紀念的並不是民主烈士，而是追求統一的青年以及共諜將官吳石。對此，鄭麗文今（7）日表示，台灣民主轉型幾十年，明天出席祭悼活動，「就是希望兩岸和解、兩岸和平，我們不需要再為自己的政治信仰付出代價」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前