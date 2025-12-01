中科就業人數突破6萬 中科管理局估：明年再站上兆元園區

在全球ＡＩ浪潮帶動下，中科園區展現強勁成長動能，今年就業人數破六萬人。（記者陳金龍攝）

在全球ＡＩ浪潮帶動下，園區展現強勁成長動能，中部科學園區管理局統計，截至今年十月底，中科就業人數破六萬人，貿易總額累計達一兆一千三百五十五點五二億元，繼去年站穩兆元後，今年至八月底已達七千零五十八點四二億元，預估全年營收有望再站上兆元關卡，達一兆九百億元。

中部科學園區管理局表示，中部科學園區作為中台灣高科技產業的核心基地，在全球ＡＩ浪潮帶動下，持續展現強勁成長動能。截至今年十月底，園區就業人數已達六萬八百五十九人，較去年同期成長百分之十二點五四；貿易總額累計達一兆一千三百五十五點五二億元，年增百分之十五點二一。此外，園區營業額繼去年站穩兆元後，今年至八月底已達七千零五十八點四二億元，較去年同期成長百分之五點五五。

中科管理局說，為滿足台積電先進製程所需的台中園區擴建二期計畫，先期水土保持工程已完工，公共設施規劃更著重生態保育與節能減碳，不僅保留大面積綠地，在施工階段更全面強化環境保護措施，包括清洗掃街、要求施工運輸車輛取得自主管理標章，以及全面採用第五期以上排放標準等。

中科管理局指出，台積電新廠擴建二期總面積約八十九點七五公頃，已經動工。未來整體開發完成後，預估可創造約五千億元年產值，並帶動約四千五百個就業機會，成為全球先進製程重鎮。

此外，全台首座第三代太陽能示範場域「鈣鈦礦零碳建築」也在中科台中園區正式啟用，引領綠能創新技術及整合智能應用。二林園區規劃循環經濟及綠能科技主題產業專區，持續推動中科朝向永續、低碳與節能方向邁進。近兩年，中科在引進綠能產業方面展現亮眼成果，期望藉由綠能創新技術導入，加速推動智慧應用的整合與普及。