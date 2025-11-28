中科年營收可望衝兆元 台積電二期廠將再創5千億產值

【記者鮮明／台中報導】在全球 AI 浪潮帶動下，截至今年10月底，中部科學園區就業人數已突破6萬人，預估全年營收可望達到1兆900億元，再次站上兆元關卡。目前正在興建中的台積電中科二期廠，完成後預估可創造5千億元年產值，帶動約4500個就業機會，成為全球先進製程重鎮。

中科管理局表示，截至今年10月底，中科園區就業人數已突破6萬人，達 6萬859 人，較2024年同期成長 12.54%；貿易總額累計達1兆1355億元，年增15.21%。此外，園區營業額繼去年站穩兆元後，今年至 8 月底已達 7058億元，較去年同期成長5.55%，預估全年營收有望再站上兆元關卡，達1兆900億元。

廣告 廣告

為滿足台積電發展先進製程所需的台中園區擴建二期計畫，其先期水土保持工程已順利完工，公共設施規劃亦更著重生態保育與節能減碳，不僅保留大面積綠地，在施工階段更全面強化環境保護措施，包括清洗掃街、要求施工運輸車輛取得自主管理標章，以及全面採用第五期以上排放標準等。

擴建二期總面積約 89.75 公頃，廠商已經動工。未來整體開發完成後，預估可創造約 5,000 億元年產值，並帶動約 4,500 個就業機會，成為全球先進製程重鎮。

管理局表示，中科在推動綠色園區更是不遺餘力，環二用地設置全台首座資源循環及再生中心，預估每年可減少約11萬噸廢棄物，並降低事業廢棄物去化與清理風險；且透過循環再利用，不僅能減少原物料開採需求，也能縮短運輸距離，預計每年可減碳約 4 萬噸，相當於 110 座大安森林公園的吸碳量。

此外，全台首座第三代太陽能示範場域「鈣鈦礦零碳建築」亦在中科台中園區正式啟用，引領綠能創新技術及整合智能應用。二林園區則規劃循環經濟及綠能科技主題產業專區，持續推動中科朝向永續、低碳與節能方向邁進。近兩年，中科在引進綠能產業方面亦展現亮眼成果，期望藉由綠能創新技術導入，加速推動智慧應用的整合與普及。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

爆「算命13分鐘5800元」離奇又不準！詹惟中回應了

寒居酒店攜手Chloé推聖誕香氛雙人下午茶 聖誕住房贈頂級香氛

穩重細膩善溝通 適合當主管左右手的生肖Top 3

