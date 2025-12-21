中科男發文「2小時隨機殺人」！警方上門逮人 下場慘了

張男被逮。（圖／東森新聞）





台北市19日發生隨機攻擊事件後，網路上出現多則不實訊息引發恐慌。昨（20）日社群平台Threads流傳一則貼文，內容聲稱「原計畫於5時至7時進行大規模隨機殺人事件」、「非快閃行動」、「中山站站外煙霧彈」、「板南線密閉空間」、「作案時間長達2小時」等，並刻意與前一日台北市隨機攻擊事件相互連結，造成社會不安。警方接獲民眾檢舉後，認定該貼文涉及恐嚇性言詞，已影響公共秩序與社會安定。

新北市政府警察局三峽分局表示，獲報後立即成立專案小組展開蒐證調查，查證發現貼文內容與事實不符，卻已對社會安定造成影響。警方隨即報請臺中地方檢察署指揮偵辦，並經檢察官核發拘票。專案小組循線追查，於台中市清水區一帶緝獲張姓嫌犯到案，並查扣其犯案用手機等相關證物，全案依涉嫌恐嚇危害安全罪嫌，移送台中地檢署偵辦。

廣告 廣告

張姓嫌犯發文內容。（圖／東森新聞）

警方進一步指出，張姓嫌犯年約43歲，為中部科學園區作業員，查無前科，也無軍事背景，初步供稱僅是出於惡作劇心態發文。三峽分局於昨日上午8時許接獲報案後，立即調閱IP位置確認嫌犯身分，並於今（21）日上午前往其位於台中市清水區港新三路的住處將人逮捕到案，後續依法送辦。

分局長許再周呼籲，民眾切勿在網路上散布或轉傳未經查證的訊息，尤其涉及恐嚇、暴力等內容，不僅容易引發社會恐慌，也可能觸犯法律。警方將持續加強網路巡查，對危害公共安全的不法行為依法嚴正查處，呼籲民眾共同維護社會安定，以安民心。

更多東森新聞報導

張文11月曾「戴防毒面具搭捷運」？網友曝：在中山、南港看過

員工高鐵拍片「模仿張文」！ 黃媽媽私房雞肉致歉：已解雇

悼余家昶！捷運設紀念碑 蔣萬安：協助入忠烈祠

