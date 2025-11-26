中科輔導新創轟出雙響炮 持續陪跑邁向創業新里程

中科輔導團隊「優虎生技」獲得宏碁薪傳獎100萬元。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】由中科管理局輔導16組新創團隊參加國科會2025年第二梯次「創新創業激勵計畫」，計3組成功晉級最終8強，11月26日由國科會於臺北文創辦理決選並頒獎。開出雙響炮佳績，其中｢AI萬穗」及｢優虎生技」團隊憑藉卓越的創新技術脫穎而出，分別奪下最高榮譽「創新領航獎」及「宏碁薪傳獎」殊榮，皆獲頒100萬元創業獎金，另「Brainmate」團隊榮獲「創業潛力獎」，三組團隊技術聚焦於解決產業及社會的重大痛點，亦貼近社會大眾需求。

中科輔導團隊「AI萬穗」獲得創新領航獎100萬元。（圖/記者廖妙茜翻攝）

本次獲獎「AI萬穗」為中興大學團隊，打造全球首創水稻增產技術—萬穗寶多功能高效營養劑，能將水稻孕穗率從70%大幅提升至95%。經臺灣、馬來西亞、泰國及菲律賓多地田間驗證皆證實產量可增加 20%～160%，投資報酬率高達 8至15倍，是農民增產最有感的工具。除了營養劑，團隊更打造AI小農管家，透過4萬張影像訓練、可辨識200多種病蟲害、生育期與最佳施作時機，協助農民更精準施肥用藥、降低成本並提升產量，為全球糧食安全創造全新解方。

中科輔導團隊「Brainmate」獲得創業潛力獎20萬元。（圖/記者廖妙茜翻攝）

「優虎生技」係中國醫學大學團隊，由黃偉謙教授領軍，專注於轉移性三陰性乳癌（罕病市場），開發全球首創 DDB2 標靶核酸新藥 NuPlus能有效將抗藥性腫瘤抑制率提高到 75% 且無明顯副作用。已完成多國專利佈局、FTO 分析與完整藥物開發供應鏈，具備治療罕見疾病用藥與加速審查資格，目標6年內完成國際授權佈局，為罕病癌症治療的新希望。

「Brainmate」團隊由北醫陳兆煒醫師領軍，開發出臨床級、醫院用高端AI失智症認知評估與治療系統。結合視覺辨識AI及生成式AI，將傳統需2至3個月等待的神經心理評估，縮短至7天內完成，診斷比例從未達50%提升至80%以上。透過評估系統快速產出 Brainmate Score，並經 AI 任務式認知刺激與懷舊療法技術互動治療，可逆勢改善病患認知功能 10% 以上及降低 20% 躁動症狀，大幅降低照護成本。

中科輔導獲獎團隊喜抱獎項與獎金。（圖/記者廖妙茜翻攝）

為打造更具韌性與競爭力的創新生態系，中科為新創提供場域空間及業師陪跑等完整輔導資源，近年更積極協助新創團隊提升能見度並擴展國際佈局，自113年起偕同團隊出國觀展及拜訪廠商，另今年9月8日辦理「中科管理局x Arizona 國際合作交流會」，雙方產、官、學界代表進行深度互動與資源鏈結，安排中科新創公司設置展攤、展示產品，使美方代表深度了解中科新創團隊的創新技術與研發潛力。10月29日舉辦「中科新創．鏈動未來」成果發表會，邀請6家新創團隊發表技術成果，展現園區創新創業能量，協助開拓更多跨域技術合作與市場拓展機會，加速推動中部產業融入全球科技鏈。

114年下半年度FITI計畫獲獎團隊全體合影。（圖/記者廖妙茜翻攝）

在管理局積極輔導下，許多團隊已蓄積創新、創意與科技能量，正穩健茁壯，未來，這些新創力量將成功轉化為具備國際競爭力的科學事業，為中部科學園區源源不絕地注入永續且高韌性的創新動能。