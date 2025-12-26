中科院內鬼洩2億標案！無良工程師賣資料索8萬「閱覽費」與7趴後謝 桃檢今起訴求刑

中科院爆內鬼洩2億標案，林姓工程師賣資料索8萬「閱覽費」與7趴後謝遭起訴。資料照片

國家中山科學研究院今年9月爆出洩密案，一名任職於中科院資研所的林姓工程師涉嫌與光電廠商勾結，提供尚未公開的2億元工程招標資訊協助廠商競標，並約定在得標後收取閱覽費及標案金額7%的後謝。桃園地檢署今天偵查終結，依背信未遂、洩密等罪嫌將林男及涉案廠商等4人起訴，並具體求刑1年至2年6月不等。

起訴書指出，現年36歲的林姓工程師在中科院資訊通訊研究所擔任聯安計畫專案管理組技術師，負責「鵬園院區智慧型監控指管系統網電基礎工程」標案業務。林男經由一家光電公司彭姓總工程師引介，認識有意參與該工程競標的光電公司負責人陳女及協理。

廣告 廣告

專案小組查出，陳女等人為使公司順利取得這項金額約2億元的標案，竟與林男勾串，要求林男先提供尚未公開的招標圖說、廠商資格及專案進度等資訊，陳女等人則應允支付每份標案資料8萬元的「閱覽費」。雙方更進一步約定，待順利得標後，公司將支付林男標案金額7%的後謝金，且未來工程會下包給與林男合作的工班，並由介紹人彭男擔任總工程師，雨露均沾。

相關條件談妥後，林男即自今年4月起，多次將去除中科院浮水印的機密標案資料交付給陳、彭等人，企圖以此方式協助陳女公司得標，但不久標案資料外洩醜聞傳出，桃園地檢署檢察官賴穎穎指揮調查局國安站、新北憲兵隊等單位展開調查，中科院方獲悉後隨即將標案下架，導致林男等人白忙一場，更於今年9月遭檢方搜索約後向法院聲押獲准。

桃園地檢署今天偵查終結，依背信未遂及洩密等罪起訴林男、彭男及陳姓負責人與協理，並分別求處2年6月、1年、1年6月及2年有期徒刑。檢方強調，中科院為我國國防自主與軍事科技研發之核心重鎮，其研發成果關乎國家存亡與全民安全，檢方將持續站在執法第一線與各執法機關密切合作，全力防範任何危害國家安全、竊取國家機密或關鍵技術之不法行為，守護國人賴以生存的自由民主家園。



回到原文

更多鏡報報導

生控師盜作品／師走廊追罵踢群、同儕排擠 小學霸「對花蓮心寒」離鄉讀一中

黑暗19分鐘！27歲逃兵張文北車、中山恐攻釀2死7傷 犯案詳細紀錄曝光

獨家／新北市府停車場變摩鐵！公務員不倫10年 「天天午休車震」次數多到數不清