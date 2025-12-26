中科院工程師洩密 求刑2年6月

中科院「鵬園院區智慧型監控指管系統網電基礎工程」標案洩漏案，檢方查出林姓工程師提供達運光電尚未公開的招標資訊，每份可獲得8萬元，並談妥得標後還有得標金額7％後謝，檢方依背信未遂、非公務員洩漏國防以外祕密罪起訴林男、達運董座陳碧霜等4人。（賴佑維攝）

中科院「鵬園院區智慧型監控指管系統網電基礎工程」標案洩密，桃園地檢署查出中科院林姓工程師與達運光電合作，由達運以每份8萬元酬勞要林男提供未公開的招標資訊，若得標還有得標金額7％後謝。檢方依背信未遂、非公務員洩漏國防以外祕密罪起訴林男、達運董座陳碧霜等4人。

桃園地檢署調查，林男為中科院資訊通訊研究所聯安計畫專案管理組技術師，負責中科院「鵬園院區智慧型監控指管系統網電基礎工程」標案相關業務，其經另名上市公司的彭姓總工程師介紹，結識達運光電負責人陳碧霜及陳姓協理。

廣告 廣告

陳碧霜、陳姓協理為順利取得鵬園院區工程標案，要求林男提供院區工程尚未公開的招標圖說、廠商資格、專案進度等資訊，並答應每份資料給予8萬元，若順利得標，還有標案金額的7％為後謝，還會把工程下包給林男合作的工班，並由彭男擔任鵬園院區工程的總工程師。

檢方表示，9月2日發動專案，傳喚林男到案，並向法院聲押獲准，比對林男手機、筆電等，發現陳碧霜等人均涉有重嫌，傳喚其到案，才查悉林男等人的犯罪計畫。

後因標案資訊外流，中科院緊急下架標案，因此達運光電並未得標。檢方認為，林男等人所為犯背信未遂罪，林男另又犯非公務員洩漏國防以外祕密罪。

檢方痛批，此案無論中科院人員或業者「人人都知有問題，人人都覺得沒什麼，人人都想分一杯羹。」負責國防、軍事安全科技、產品研發等業務的中科院採購弊風如此，當非我國人民所能接受，向法院請求對林男、陳碧霜、陳女、彭男量處有期徒刑2年6月、1年6月、2年、1年。