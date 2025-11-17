中科院廠商遭起訴仍得標 立委質疑國防部未落實招標管制

IDF戰機掛載國造萬劍彈進行訓練，為了強化戰力，中科院趕工各式國產飛彈，但在2022年豐益公司提供作為飛彈使用的推進固態燃料過氯酸銨卻是來自中國，並涉嫌透過洗產地變成越南製，該公司負責人今（2025）年6月被起訴，但國民黨立委王鴻薇揭露，豐益10月仍得標空軍標案。

王鴻薇質疑，「竟然在今年的10月的國防部公告決標，這家豐益公司竟然繼續得標空軍司令部的680萬的標案。」

民進黨立委吳思瑤認為，「在任何的採購上被列為黑名單的廠商，又透過採購能夠來得標，國防部應當會做出一個正面的說明。」

王鴻薇批評，去年軍方承諾中科院會提供黑名單，將落實招標管制，但根據政府採購網，光2025年陳姓負責人用豐益、久宜、永冠等3家公司的名義，就承攬國防部30件標案，金額達9100多萬元，質疑國防部沒有落實招標管制。專家認為，可能是中科院跟國防採購室的聯繫管道出問題。

前飛彈指揮部計畫處長周宇平分析，「我想還沒正式公告，應該還是在判決這個中間的問題，他畢竟還沒有定讞，所以他沒有辦法做實際上的處置。」

周宇平推測，由於案件尚未到判決階段，軍方才沒有對廠商有進一步的處置，但也呼籲軍方在採購上要更謹慎因應。至截稿前國防部還沒有相關回應。