中科院建超大電磁測試廠明年就可用 以後拍不到軍艦出海測試雷達
〔記者吳哲宇／綜合報導〕中科院、經濟部和國發會昨日舉辦嘉義民雄航太暨無人機產業園區開發說明會，會中民間廠商詢問國內是否有反無人機的電戰測試場域規劃，中科院院長李世強對此回應，中科院將會建成一座大規模的電戰與無人機防禦系統(UDS)測試廠，未來反無人機廠商若有需求可以提案，中科院可以提供場地。據了解，該測試廠主要目的是對AESA雷達及其他雷達進行電戰環境測試，未來無須海上測試艦出海才能測試。
中科院人士表示，該電戰測試廠主要是為測試雷達所設，反無人機這塊才是附帶效益。該測試廠從去年開始以中科院自有基金為財源建設，明年上半年就能完工使用。
院方人士舉例，以後AESA雷達就不用搬到高雄艦上測試，也無須出海才能測試，雷達測試可在陸地24小時不間斷進行，廠址除了會進行電磁隔絕不影響外界，測試期間場域可完整蒐集雷達性能參數，測試廠還能不斷對雷達打出電磁波，測試雷達耐用性。
海軍先前借調供中科院測試國造制海裝備的高雄軍艦(LCC-1)，月前進廠定保，但中科院證實，全艦已交還海軍。海軍則規劃明年3、4月間將讓高雄艦除役，艦上人員及編制收回作其他部署。
「高雄」軍艦擔任國造新型武器系統測試艦任務約7丶8年之久。曾被目擊艦上安裝國造相列雷達丶搭配海弓3飛彈丶海劍2飛彈的國造華陽垂直發射系統、海劍羚短程飛彈系統與迅聯戰系等多項國造裝備出海測試。
而除了AESA雷達，未來也可望測試強弓雷達等。目前中科院本身則有一座電子所認證實驗室，包含電磁相容試驗室、近場測試實驗室及電子零組件實驗室，其中電磁相容試驗室主要負責中科院各研發計劃硬體之電磁相容測試及設計修改驗證，檢測能量以軍(美)規相關電磁相容檢測需求為主力，可涵蓋軍規、航電、核能、車用與商規測試，以模擬與測試兩種方法雙管齊下，解決民間廠商於檢測及設計修改時遭遇到之電磁相容困難。
美國方面，DARPA則已建成一座世界最大電戰靶場，內含「數位射頻戰場模擬器」(DRBE)的系統，可提供一個能精準模擬雷達干擾、欺騙等真實電子戰效果的虛擬戰場。
更多自由時報報導
國軍上將調動有譜 傳劉任遠接軍政副部長丶黃志偉升空軍司令
「國會阿信」石文龍終於有人接班 孫進德少將接掌國防部「國會處長」
民雄無人機園區年產值80億 中科院長李世強：打造國際優勢產業
勞部修訂「勞工請假規則」明年1/1上路 3大重點一次看
其他人也在看
北海道大雪！台灣夫妻登日媒封面 「包成羊咩咩」萌翻全場
日本寒流來襲，北海道小樽天氣急凍大飄雪，一對台灣觀光客因全身包緊緊、宛如「羊咩咩」的可愛造型受日媒採訪爆紅；寒流下的小樽天氣、積雪狀況與觀光客反應全被熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 3 小時前
注意溫差！最猛冷空氣快走了 「這一天」高溫恐飆到30度
東北季風持續增強，全台有感降溫！今（19）日清晨最低溫只有11.8度，北部白天高溫也僅20度。中央氣象署指出，這波冷空氣將持續影響至後日清晨，隨後氣溫將戲劇性回升，「這一天」將出現一週中的最高溫，飆到30度，體感如同夏天。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
MLB》戶外打擊練習沒人想跟大谷同組 Smith爆料：大家都不想丟臉
洛杉磯道奇隊捕手Will Smith近日登上美國節目《The Rich Eisen Show》，大方分享大谷翔平在季後賽期間「解禁」戶外打擊練習時的震撼場面。他透露，大谷的打擊太過誇張，隊友們都「讓他自己打最後一組」，因為沒有人想與他同組，避免在飛行距離上一比就見笑。TSNA ・ 1 小時前
名模二億斷豪門／遭爆與苗華斌婚變 孫正華發聲明：這裡是自由台灣
本刊19日報導〈名模二億斷豪門／孫正華創業不見千億資產夫家金援 傳已離婚神通少東苗華斌〉，新聞曝光後，孫正華當天向其他媒體回應，「沒事沒事，放心，我等下會有正式聲明。」昨（20）日晚間她發出聲明，「這裡是自由台灣，『女性工作=離婚』思維穿越至封建帝國，荒謬至極！」鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
【Yahoo早盤】台股自由落體重挫800點 跌回26,600點...分析師：先觀望1指標
台股今（21）日受到美股拖累，將昨日的漲點全吐回，開在26,821.97點，隨後遭摜殺跳水逾800點，最低一度跌破26,600點。顧德投顧分析師黃紫東表示，台股目前面臨季線保衛戰，但尚未確立進入空頭循環，由於周五賣壓通常較重，因此今天展開強勢反彈的機率不高，最可能的模式是多空交戰，跌幅有機會控制在700點以內。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前
侯湘婷消失演藝圈18年！閃嫁捷安特小開當2寶媽 近況曝變家長會長
曾以《秋天別來》《為你流的淚》走紅的玉女歌手侯湘婷，淡出演藝圈18年後，近日意外在中部某國小的家長會長交接活動中現身，引發熱烈討論。43歲的她身穿優雅紫色禮服，氣質清新如昔，凍齡的模樣讓粉絲驚呼「完全沒變」，再度掀起外界對她近況的高度關注。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
苗栗地震「震出翻盤」！命理師預言2026選情
[NOWnews今日新聞]苗栗縣竹南鎮17日深夜至隔日清晨，一連發生三起地震，最大地震規模3.8，花蓮也地牛翻身，都屬於極淺層地震。對此，命理師高輔表示，透過占卜進算出「空亡卦」，接連地震意指選情翻盤...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
今起回溫！「最快這時」又一波冷空氣來台 強度曝光
今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些，請注意保暖，白天起冷空氣逐漸減弱，北部及宜花氣溫稍回升，高溫約20至22度。氣象粉專也提醒，下一波冷空氣預估將在這時抵達。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中國人真的從日本消失！日本網友叫好
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論激起中國不滿，祭出多種反制措施包括呼籲民眾別去日本旅遊，航空公司機票、日本飯店乃至郵輪均傳出退訂、行程取消潮。不過，有日本網友對此歡呼叫好...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前
台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了
台股反彈無力，收復2萬7點失敗，空軍氣焰大增，接近中午指數由紅翻黑，一度下跌近140點，據證交所資料顯示，昨天趁台股下跌691點，短短一天有43.7萬散戶進場「搶短」，但今天若收盤時指數未拉起，恐怕「搶反彈不成反住套房」，慘遭套牢。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 23 小時前
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心 外資連5敲
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...FTNN新聞網 ・ 1 天前
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸EBC東森新聞 ・ 23 小時前
冷到發抖！一圖看「雲霄飛車」溫度曲線 周末短暫回溫
氣象粉專「台灣颱風論壇」指出，隨著12月接近，冬季感受將愈加明顯，氣溫起伏加劇也將成為常態。中央氣象署則表示，未來幾天清晨仍是這波東北季風影響最劇烈的時段，周末東北季風減弱後，氣溫可望回升，但下周東北季風將再度增強，氣溫會再次下降。中天新聞網 ・ 1 天前
9種髒蔬菜農藥殘留多！小蘇打＋鹽洗也沒用 專家推2種菜農藥最少
想要多吃青菜，又怕有農藥殘留？營養師李婉萍表示，9種常見蔬菜容易有農藥殘留，若未妥善清洗，長期食用可能危害健康，推薦5招清洗蔬菜，也可以多吃2種農藥殘留風險最低的蔬菜。 農藥沒洗乾淨，吃下去會怎健康2.0 ・ 3 小時前
高雄選戰升溫！郭正亮曝綠營這人低調卻最強
[NOWnews今日新聞]2026地方大選開始布局，民進黨在台南、高雄市的人選備受關注，其中，高雄市長初選已有4人登記，分別為立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑，競爭激烈；國民黨則確定由柯志恩出戰。對...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
強冷空氣影響到後天！週末東北季風減弱 高溫飆升至30度
[Newtalk新聞] 今(19)日東北季風持續增強，清晨最低溫只有11.8度，北部白天也僅20度，對此，氣象署指出，明(20)天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，預計這波冷空氣影響到後(21)天清晨，後天白天後會逐漸回溫，週末東北季風減弱，氣溫明顯回升，23日將會是這週最溫暖的一天，高溫有可能飆至30度。 氣象署指出，今天清晨氣溫偏低，北台灣僅14、15度，中南部17、18度，最低溫出現在馬祖11.8度，本島最低溫為新北富貴角12.4度，桃園、新竹及苗栗也在12到13度；明天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，白天溫度就會回升，中南部可回到20度以上，但北台灣仍只有20度。 至於降雨趨勢的部分，今日迎風面的桃園以北、宜花地區容易有局部短暫雨，北海岸、大台北山區、宜蘭地區整日陰雨，其他地區雲量偏多，降雨較不明顯，中南部山區與部分平地有飄雨情況；明後2天天氣類似，且花東、各地山區需注意局部零星短暫雨。 而這波東北季風影響到21日清晨，21日白天起逐日回溫，中南部回升較明顯，但要留意日夜溫差大；週末北季風減弱，氣溫明顯回升，其中23日會是這週最溫暖的一天，北台灣及西半部可達26至30度，但很新頭殼 ・ 1 天前
《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上 節目急發116字聲明道歉
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位今天也做出回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 3 天前
「2類蔬菜」最髒！醫揭「除農藥秘訣」：吃香蕉、龍眼要先洗
不少人擔心蔬果洗不乾淨，農藥殘留可能危害健康。長庚醫院腎臟科醫師顏宗海提醒，蔬果營養豐富，富含維生素C與抗氧化物，有助於解毒，但若未清洗乾淨，可能吃下農藥，建議選擇當季蔬果、以流動水清洗、向可靠通路購買、高溫烹煮，有助於避免攝入農藥。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前