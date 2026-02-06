中科院技術助攻！ 臺灣氫能巴士躍上國際舞台

〔記者羅添斌／台北報導〕為持續推動前瞻能源與車輛控制技術研發，深化產學研合作成果，中科院攜手氫谷動能開發氫能車控技術，並於 2026 Hyvolution Paris 巴黎氫能展，正式揭示氫能巴士整車解決方案，展現臺灣在氫能車控與系統整合領域的研發實力。

中科院基於能源安全與降低對於化石燃料依賴，積極投入電動車領域開發，從初期投入電動車電池管理系統的開發起步，到逐步突破核心關鍵，橫跨電力、電機、電控三電整合，並成功自主研發車輛控制單元(VCU)、四輪獨立動力技術、高效率動力控制技術，建構起完整的電能驅動生態系。

中科院指出，此電動動力技術在軍事應用上已展現亮眼成果，於航太暨國防工業展中，中科院正式亮相「電動無人戰術車」，其核心動力系統完全自主設計開發，展現出極高的戰場生存適應性與靜音推進優勢。

中科院秉持「軍民通用」的指導原則，技術團隊進一步將尖端軍用動力技術延伸至民生公共運輸領域，協助國内電巴廠商氫谷公司，開發氫能電動巴士，協助攻克氫能系統中極具挑戰性的「系統調控」與「動態動力控制」等研發門檻，並優化VCU(整車控制器) 的核心控制邏輯，達成電池、電機、電控深度整合，展現整車層級的技術成熟度。

氫谷動能公司參加 2026 年巴黎氫能革命展(Hyvolution Paris 2026)，展覽首日即與歐洲大廠 OPmobility 達成深度合作，正是中科院軍民通用技術雙赢的最佳展現。

