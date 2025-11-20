中科院推「民雄無人機產業園區」 盼打造第二個竹科

中科院在嘉義民雄打造「無人機產業園區」，預計2028年陸續完工啟用。中科院今天(20日)舉辦「民雄航太暨無人機產業園區」開發說明會，中科院院長李世強表示，中科院絕對能把「民雄無人機產業園區」變成第二個「竹科」，讓台灣無人機產業成為下一個在世界嶄露頭角的優勢產業。

自俄烏戰爭爆發以來，無人機作戰已成為現代戰爭的重要趨勢，無人機產業也是近年國家戰略的重點。行政院於2020年核定嘉義縣政府結合中科院於民雄設立「民雄航太暨無人機產業園區」，規劃約20公頃的軍民共同產業用地，打造台灣首座以航太與無人機為核心的產業聚落。

中科院20日在台北舉辦「民雄航太暨無人機產業園區」開發說明會，廣邀國內外無人機領域專家及業者與會。中科院在會中說明，民雄航太園區定位為無人機生產製造基地，東側為中科院科研園區，將於2026年初啟用；西側為產業園區，提供逾100家無人機廠商進駐，將創造超過1,200個工作機會，年產值上看新台幣80億，預計2026年完成環評、啟動工程建設，2028年陸續完工。

中科院院長李世強致詞時表示，中科院銜命規劃建設「民雄航太無人機產業園區」，這是全世界都沒有嘗試過的事，他相信在中科院與業界的共同努力下，絕對可以將「民雄航太無人機產業園區」變成第二個「竹科」，讓無人機產業在世界嶄露頭角。李世強說：『(原音)軍事只是無人機其中一個用途，真正無人機能做到的是整個未來取代人力，在台灣多天災地變的環境之下，我們怎麼樣用無人機去達到以前我們沒辦法達成的反映速度。我們還可以用無人機做外交、用無人機讓我們台灣在世界上嶄露頭角，讓大家知道台灣是個不容忽視的存在。』



中科院院長李世強。(劉玉秋攝)

嘉義縣長翁章梁也指出，前總統蔡英文已宣布「無人機國家隊」要設在嘉義，中央也已同意投資12億元在嘉義設置「無人機創新研發中心」，未來3年將採購10萬台無人機，為產業帶來龐大商機。他強調，嘉義在無人機產業扮演重要的角色，他力邀業者與機構加入「民雄航太暨無人機產業園區」，共同推動台灣無人機的發展。

民進黨立委陳冠廷、蔡易餘也受邀與會。陳冠廷表示，「民雄無人機產業園區」將是無人機的生產重鎮，先前有許多美方機構拜會他，希望台灣不僅能生產無人機，也能維修。他很感謝中科院召開說明會，也期待能讓歐盟等其他國家的新創團隊進駐，相信民雄將會帶動嘉義，再由嘉義帶動雲嘉南地區。

蔡易餘則指出，中國用較低的價格發展無人機，已取得技術上的領先，台灣必須迎頭趕上，不管是成本下降，或是配件、零組件都要獨立自主。他強調，現在中科院與業界合作，讓軍用或民用無人機在產業端得以量產、企業足以支撐，「創造非紅供應鏈，嘉義準備好了」。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲則說，依照國際市場調查，無人載具市場到2030年將達1,630億美元、相當於4.9兆台幣，不僅能滿足國防需求，也能帶動部份經濟產值，變成有效循環的國防經濟。他表示，「民雄無人機產業園區」從研發到測試、上、下游產業都整合在一起，將可發展成類似美國的「國防科學園區」，他呼籲社會及國會一起支持這項重大政策。(編輯：宋皖媛)