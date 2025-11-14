中科院攜手陽明交大 打造創新與戰略價值技術平臺

【記者 劉蘇梅／桃園 報導】國家中山科學研究院（以下簡稱中科院）為強化國防自主能量，推動資安通訊與智慧科技應用於國防領域的深度和廣度，今（14）日由院長李世強中將與國立陽明交通大學校長林奇宏簽署訂合作備忘錄（MOU），展開涵蓋數據鏈路、指管網路、資安防護、電磁對抗、高效晶片、雷達系統及機器戰士等關鍵技術領域的合作及交流，共同打造兼具創新與戰略價值的技術平臺。

中科院表示，本次與陽明交大的合作，不僅促進學術研究交流及尖端技術創新研發，更要結合雙方人才、設備、技術和學術資源，在既有開發武器系統整合經驗的基礎上，連結學校豐沛研究能量，共同推動新世代智慧化科技發展和人才培育，為前瞻國防科研能量奠基。

廣告 廣告

中科院指出，現代戰爭型態日益複雜，從傳統對稱衝突逐漸擴展至跨域、多層次的威脅環境，資訊優勢已成為新世代國防的戰略制高點；因此，藉由與陽明交大多項學合計畫，整合產學研專業優勢，迭代發展資安防護、戰場通信網絡、電磁對抗、高階晶片和偵測技術等關鍵技術，滿足國軍建軍備戰實需。

中科院強調，透過與陽明交通大學的合作計畫，共同建構從通訊鏈路、防護架構到智慧自主系統的完整研發生態，讓科技守護國防、智慧引領未來不再只是願景，而是具體實現的方向，更是確保臺灣下一世代的國際競爭優勢。(圖：中科院提供)