中科院時隔2年試射飛彈 升空高度達30公里接近太空

一道火光從台東成功鎮基翬漁港附近直竄天際，中科院27日晚間7時40分，進行飛彈實彈試射，飛彈升空瞬間，爆發強烈光焰與呼嘯聲，現場民眾形容，就像巨獸嘶吼衝上天空。

台東縣民表示，「已經差不多2年沒看到了，很期待，剛才看到很震撼，看到我們國家的防衛武器有沒有再精進。」

這是中科院時隔2年，再度於屏東九鵬基地，與台東成功進行聯合飛彈試射，測試範圍涵蓋東南部大片海空域；也是自2022年裴洛西訪台後、解放軍大規模軍演至今，睽違2年，再次於東部海空域進行的高強度飛彈試射。

中科院公告顯示，本次試射的管制區，包含屏東九鵬、台東綠島、蘭嶼，以及成功外海等海空域。依照作業慣例，台東負責發射未搭載彈頭的靶彈，屏東九鵬基地則同步進行攔截飛彈的測試。

儘管當晚天候不佳，飛彈仍順利升空，本次飛彈升空高度約達30.48公里，接近太空邊界，明顯超出以往測試參數。

軍事專家從管制範圍與高度推估，彈型極可能屬於天弓系列，目前可能在於檢驗飛行軌跡、強化導引精度，甚至改良版本；能在不良天候下，仍準確掌握上升高度與姿態，代表測試成熟度相當高。至於試射飛彈的實際型號，中科院與軍方依慣例不予證實。