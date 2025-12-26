中科院標案機密遭洩檢方起訴 民眾黨要顧立雄說清楚

民眾黨主席兼立法院黨團總召黃國昌表示，刑事責任當然該嚴肅追究，但中科院在弊案過程中推諉卸責、罔顧國安，也點名國防部長顧立雄有責任向全體國人說明清楚。（本報資料照片）

中科院「鵬園院區智慧型監控指管系統網電基礎工程」標案洩漏案，檢方依背信未遂、非公務員洩漏國防以外秘密罪起訴中科院林姓工程師、達運董座陳碧霜等4人；民眾黨主席兼立法院黨團總召黃國昌表示，刑事責任當然該嚴肅追究，但中科院在弊案過程中推諉卸責、罔顧國安，也點名國防部長顧立雄有責任向全體國人說明清楚。

他表示，今年9月自己公開揭露中科院離譜弊案，有內部人員罔顧國安，拿著「鵬園院區智慧型監控指管系統網電基礎工程」標案機密文件到處兜售牟利，今天桃檢依法起訴，證明我說的都是真的。

黃國昌指出，早在今年4月，檢舉人就不斷向中科院檢舉，甚至今年7月還跑到龍園營區外主動提供資料，結果中科院都不願處理，還屢次打發檢舉人。直到我公開揭露後，中科院才匆忙發新聞稿說「全案係內部安全機制主動發掘」，公然說謊、非常可恥！

他痛批，賴清德總統一再把守護國安掛在嘴邊，結果負責我國軍事科技研發的中科院，標案機密卻被拿來兜售要錢，早已知情的中科院還公然包庇、說謊，「這是哪門子的守護國安？請問國防部部長兼中科院董事長顧立雄打算如何追究責任？」

黃國昌強調，更重要的問題是，自己早已提醒這種貪腐劣行並非單一個案，中科院有好好查嗎？查的結果又是什麼？還是又要再一次放水？國防部長顧立雄有責任向全體國人說明清楚。

