中科院標案洩密案 技術師、廠商被訴背信、洩密 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

桃園地檢署偵辦國家中山科學研究院「鵬園院區智慧型監控指管系統網電基礎工程」標案資料洩漏案，經數月偵查，今（26）日偵查終結，中科院資訊通訊研究所林姓技術師、某光電公司彭姓總工程師、達運光電負責人陳碧霜及陳姓主管均依背信未遂罪嫌起訴，林姓技術師另被起訴洩密，檢察官並建請法院分別量處4名被告1年到2年6月徒刑。

檢方起訴指出，林某為中科院資訊通訊研究所聯安計畫專案管理組技術師，負責中科院「鵬園院區智慧型監控指管系統網電基礎工程」標案相關業務，其經由某光電公司的彭姓總工程師引介，結識達運光電股份有限公司的負責人陳碧霜及陳姓協理。

廣告 廣告

而被告陳碧霜及陳姓協理為使達運光電公司順利取得鵬園院區工程標案，遂要求林姓技術師提供鵬園院區工程尚未公開之招標圖說、廠商資格、專案進度等資訊，並應允支付每份標案資料8萬元或筆電等財物之閱覽費，另與林姓技術師約定待達運光電公司順利得標後，再行支付相當於標案金額7％之後謝金，並將工程下包予林某合作之工班，且由彭某擔任鵬園院區工程之總工程師等條件。

林某於是在114年4月起，數次將尚未公開、且去除中科院浮水印之標案資料交予被告碧霜、陳姓協理、彭姓總工程師，企圖以此方式幫助達運光電公司取得標 案。惟中科院鵬園院區工程標案資料外流為外界知悉，且經執法機關調查，中科院遂將標案下架，達運光電公司始未能順利得標。

檢察官獲悉情資後，隨即指揮專案小組深入追查，於114年9月2日發動執行傳喚被告林某到案，並向法院聲請羈押獲准。嗣後分析比對被告林某之手機、筆電等電磁記錄，發現被告陳碧霜等人均涉有重嫌，遂陸續執行搜索達運光電公司及陳碧霜等住居及辦公處所共9處，並傳喚陳碧霜等人到案，始查悉被告林某等人之犯罪計劃。

桃檢表示，中科院為我國國防自主與軍事科技研發之核心重鎮，其研發成果關乎國家存亡與全民安全，桃檢將持續站在執法第一線，與各執法機關密切合作，全力防範任何危害國家安全、竊取國家機密或關鍵技術之不法行為，守護國人賴以生存的自由民主家園。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

更多CNEWS匯流新聞網報導：

涉收賄幫業者喬電 綠推中心前副執行長鄭亦麟被訴貪污求刑14年

涉消防車弊案 台南市消防局前局長、廠商羈押禁見

【文章轉載請註明出處】