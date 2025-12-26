中科院標案資料外洩 技術師涉洩密桃檢起訴

（中央社記者葉臻桃園26日電）中科院36歲林姓技術師涉嫌洩露標案資料給光電廠商，以換取酬謝金和財物，但因資料外洩、中科院將標案下架，桃園地檢署今依洩密等罪起訴林嫌等4人，求刑1年到2年6月徒刑。

桃園地檢署起訴書指出，國家中山科學研究院資訊通訊研究所林姓聯安計畫專案管理組技術師，負責中科院鵬園院區智慧型監控指管系統網電基礎工程標案相關業務，在某光電廠商、51歲彭姓總工程師引介下，結識另家光電廠68歲陳姓負責人及56歲陳姓協理。

起訴書指出，陳姓負責人及協理為取得鵬園院區工程標案，要求林姓技術師提供尚未公開的招標圖說、廠商資格、專案進度等資訊，並應允支付每份標案資料新台幣8萬元或筆電等財物作為閱覽費。

兩人也與林姓技術師約定，待公司順利得標後，會再行支付相當於標案金額7％的後謝金，並將工程下包給林姓技術師合作的工班，且由彭姓總工程師擔任總工程師等條件。

起訴書指出，林姓技術師自今年4月起，數次將尚未公開、且去除中科院浮水印的標案資料交給陳姓負責人及協理、彭姓總工程師，但因標案資料外流被外界知悉，且經執法機關調查，中科院因此將標案下架，該光電廠商也未能順利得標。

桃檢追查後，9月2日傳喚林姓技術師到案，並向法院聲請羈押獲准，經比對手機、筆電等電磁記錄，發現陳姓負責人等均涉有重嫌，陸續搜索該光電廠及陳姓負責人等住居及辦公處後傳喚到案說明。

桃園地檢署認林姓技術師涉洩密、背信、非公務員洩漏國防以外秘密罪，陳姓負責人、協理及彭姓總工程師涉犯背信未遂罪，今天偵結起訴，並建請法院分別對林姓技術師、陳姓協理、陳姓負責人、彭姓總工程師處有期徒刑2年6月、2年、1年6月、1年。（編輯：龍柏安）1141226