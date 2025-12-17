中科院海劍羚飛彈系統將量產 顧立雄證實：通過海軍戰測

國防部長顧立雄今（17）日證實，由中科院研發的海劍羚艦載防空飛彈系統已成功通過作戰測評，接下來將進入量產階段，但相關量產規劃暫時還不便對外說明；中科院也私下證實，該飛彈系統已於10月通過海軍戰測。

2015年台北航太展中首度公開的海劍羚飛彈系統全尺寸模型。(圖/截自中科院影片)

顧立雄今天前往立法院外交及國防委員會報告「台海與周邊潛在軍事衝突熱點情勢分析與國軍戰備應變整備情形」，會前針對媒體詢問自製海劍羚飛彈系統進度，顧立雄回應，海劍羚系統是中科院科研案，經過作戰測評之後已經研發成功，接下來海軍要根據需求量產，配備在海軍認為適當的載台上，詳細的部分沒有辦法說明。

中科院則證實，海劍羚飛彈系統確實於10月按核定計畫通過海軍戰測，不過相關的量產部署事宜，因涉及國防機敏事務，援例不予評論。

經過重新設計的海劍羚飛彈電腦模擬圖。(圖/截自中科院影片)

海劍羚飛彈系統是由中科院研製，由天劍一型空對空飛彈衍生而來，發射系統參考方陣（Phalanx）快砲，屬於艦載的近迫防禦武器系統，於2015年台北國際航太國防展首度公開。最初的海劍羚飛彈與天劍一型飛彈類似，後來將彈體後段、尾翼重新設計。

據了解，海劍羚飛彈系統將發展3種構型，包含用於配備小型作戰艦艇、採用12聯裝發射器的獨立型，用於配備中大型作戰艦艇、採用24聯裝發射器的戰系型，以及類似美軍C-RAM系統的陸上機動型，未來將可作為艦艇及機場、重要設施的近迫防禦、最後一道防線。

