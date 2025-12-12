中科院炸藥標案 也是福麥拿下

經營室內裝修的福麥公司得標國防部「ＲＤＸ海掃更」炸藥採購案，國民黨立委徐巧芯（左起）、王鴻薇、馬文君十二日再揭露，中科院一點二億元標案、俗稱「女王陛下炸藥」採購案也是福麥得標，要求相關單位講清楚、說明白。（中央社）

記者王超群、王誌成、陳華興∕綜合報導

國民黨立委王鴻薇、徐巧芯與馬文君十二日召開記者會，針對福麥國際室內裝修公司日前被揭露得標國防部「ＲＤＸ」相關採購案後；今年三月十二日中山科學研究院開標、標案編號ＹＲ１３Ｚ０７Ｐ的高熔點炸藥一點二億元採購案，俗稱「女王炸藥（ＨＭＸ）」亦由福麥得標，質疑裝潢公司半年內接連承攬上億元國防標案，要求相關單位對外說明。

王鴻薇表示，福麥登記地址位於旅館，現場未見公司招牌；且依經濟部資料，該公司於去年十二月三十日才新增「國際貿易」登記，與外界對其業務能力的認知不符。該公司一一０至去年間並無進口紀錄；今年僅有少量進口，金額未達五十萬美元，折合新台幣約一千五百萬元，質疑是否即為中科院標案所涉ＨＭＸ炸藥？並要求釐清公司實際能力與得標原因。

馬文君表示，接獲爆料指該採購案可能透過中間人介紹，並指稱相關投標條件疑似為特定公司量身設定。她說，ＨＭＸ又稱「奧克圖」，是目前軍事領域廣泛使用、性能優良的單質炸藥，屬高度敏感軍品。國外媒體報導，去年十二月仍有印度公司向俄羅斯輸送軍用級ＨＭＸ炸藥，美方已將其列為俄羅斯維持戰爭的關鍵物資，要求政府說明該案來源國與供應鏈是否涉及國際風險。

徐巧芯指出，依福麥得標公告，原產地國別標示為中華民國；但若屬國內生產，依法應由軍備局轄下兵工廠負責，並不可能替民間裝修公司製造，實務上仍涉及國際貿易。ＨＭＸ屬國際海運危險品準則中第一類危險品，通常僅接受具合法執照的政府機構、軍事單位或大型工業企業託運，質疑福麥是否具備相應運輸與安全管理能力？

立委強調，相關標案攸關國防安全與採購透明，社會高度關切，要求國防部、中科院及相關主管機關說明標案審查、資格認定與履約能力評估過程，並釐清外界疑慮。

另外，桃園市議員凌濤接連兩天也在臉書上留言指出，「馬桶廠商」買軍火，就是小吃快篩、超思雞蛋翻版。總統賴清德若不下令徹查，一點二五兆國防特別預算條例就別想通過；美方若希望一點二五兆元的國防預算特別條例過關，應警告賴清德不要亂搞。

凌濤表示，這次國防部長顧立雄出來護航福麥，說只要代理商有國際貿易類別、商業登記化學原料批發，符合規定可以得標；卻忽略外界質疑毫無軍火經驗、也未有任何檢核，疑似量身打造。國防部長跟之前衛福部、農業部長如出一徹，根本複製貼上，難道又是疑似弊案的護航標準ＳＯＰ？

凌濤強調，此案連多位綠營民代、偏綠媒體人統統看不下去，至今賴清德神隱、福麥說是「上面的事」、負責人消失未說明，檢調觀風向不動如山，這個利益結構造成台灣人民的厭惡，美方必須聽見真實台灣人民的心聲，賴清德把顧立雄當防火牆遠遠不夠。