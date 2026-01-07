中科院研發「高速無人機」著重突破空防 聯手碳打造高強度輕量機體

〔記者吳哲宇／綜合報導〕中科院近年積極推動新世代高速無人載具研發，計畫以高速巡航與末段俯衝等飛行模式靈活運用，提升突防成功率。相關無人機製造，結合國內具備航太級製造能力的產業夥伴展開合作，其中專注於航太碳纖複合材料製程的碳基科技，已投入相關製程，協助強化高速無人機在高動能飛行條件下的結構可靠度與製造一致性。

無人化與高速化蔚為主流的趨勢下，中科院持續以系統整合與前瞻設計為核心，發展具備高機動性、長距離與多元任務能力的高速無人機，作為不對稱作戰體系中的重要戰力。研發以「多功能、高彈性、可規模化部署」為設計理念，兼顧精準打擊、戰場消耗、誘敵與戰術塑形等多重角色。

碳基科技指出，該類高速無人載具可在複雜防空環境中，以高速巡航與末段俯衝等飛行模式靈活運用，提升突防成功率，並可結合現有高價值打擊系統形成高低搭配，透過數量與節奏優勢，消耗對手防空資源，放大整體作戰效益，充分體現現代不對稱作戰的核心思維。

碳基科技透露，在研發過程中，中科院特別重視高速與高機動飛行條件下的結構挑戰，將機體完整性、耐熱性與長時間可靠度列為關鍵指標，並同步納入製造一致性與未來量產可行性考量。為此，中科院結合國內航太級複合材料製程能量，針對機體殼體、承力結構與關鍵複材零組件進行製程驗證與工程優化，確保研發成果可順利銜接實際部署需求。

在此合作架構中，碳基科技主要提供航太碳纖複材製程與工程支援，協助中科院在高速無人機所需的結構設計與製造精度上，取得穩定且可複製的成果。航太級碳纖複材兼具高強度、輕量化與耐熱特性，特別適合高速無人載具應用，但其成型與加工門檻較高，導入成熟製程有助於降低量產風險。

在無人化、高機動、可消耗型載具已成為各國防衛體系的重要發展方向，中科院致力於體現國防科研體系在系統整合、產業協作與前瞻作戰布局上的成熟度。碳基科技表示，未來該型高速無人載具有望在反登陸、防空消耗與戰場塑形等任務中發揮關鍵作用，進一步強化整體防衛縱深與不對稱作戰效益。

