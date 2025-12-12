中科院與成大簽MOU 深耕海空技術科研能量

【記者劉蘇梅／桃園報導】國家中山科學研究院（以下簡稱中科院）為深耕航太技術及海洋環境監偵的科研能量，今（12）日與成功大學（以下簡稱成大）簽署合作備忘錄（MOU），將頂尖學術資源導入前瞻國防科技，並結合產學研界力量，提升國軍自主研發實力及防衛韌性。

簽約活動於當天中午1300時進行，由中科院院長李世強中將與成大校長沈孟儒博士共同完成，期在開放雙方資源，展開人才培育、研究發展等方面交流合作，並聚焦在人工智慧、資訊安全、航空與太空工程、系統與船舶機電、工業工程管理等相關國防科技議題，促進學術研究與尖端武器關鍵技術的發展。

中科院指出，近期成大「AfterLight 1」科研火箭飛試順利，以及榮獲全球大學跨領域科學研究排名35、全臺第一名佳績，展現其長期跨院協作、整合科研量能的深厚基礎，更是前瞻國防科技發展最堅實的後盾；藉此次學用合一交流，注入創新動能，深化航太工程推進系統設計、材料科學及高性能燃燒等核心技術合作，不僅培育未來國防任務的航太人才，也為國防產業永續發展扎根。

中科院表示，面對複雜的海洋環境與新興的戰略需求，將運用既有系統整合的實務經驗，結合成大在系統船舶與資訊工程豐沛的科研能量，群策群力，開發肆應迭代發展的先進無人載具及海洋環境監測系統等關鍵技術，共同建立前瞻布局，協力守護環海國境和百姓福祉。

中科院強調，自創立以來，雖長期深耕於國防工業研發領域，非單純僅為武器或裝備開發，而是兼顧攸關國家安全、產業鏈發展與科技自主創新；中科院以技術自立、創新驅動、合作共榮為發展目標，自許是國防工業的領航及推動者，願偕同國內、外產官學研各界，期達成「強化自主國防、發達國家經濟」任務。（圖：中科院提供）