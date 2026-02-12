中科院與美Shield AI合作 加速AI飛控無人系統發展

記者謝沛宸／綜合報導

為落實國防自主，提升不對稱作戰效能，國家中山科學研究院今（12）日宣布與美國國防科技公司Shield AI完成合約簽署，將導入該公司研發的「Hivemind平臺」，攜手推動AI飛控無人系統的研發。此項合作將針對中科院研發之無人系統進行軟體整合與驗證，使其在GPS受干擾環境下，仍具備協同運作與自主任務執行能力，象徵我國無人機發展邁入AI智慧化作戰的新里程碑。

中科院表示，將運用Shield AI提供的Hivemind平臺，以及軟體開發套件（SDK），整合至國造無人系統中，將有別於傳統依賴預設航線的自動駕駛系統，Hivemind可賦能無人系統具備「感知、決策與行動」能力，能夠在無需人為持續介入的情況下，即時重新規劃路徑、避開禁航區、規避障礙並因應突發狀況。

廣告 廣告

中科院指出，Hivemind可在GPS或通訊受限甚至遭拒止的複雜環境中，維持高度可靠的運作效能，並加速發展臺灣自主研製之AI飛控系統，用於自主任務執行與多系統／蜂群式協同作戰，使單一操作人員即可於一個地面控制站中，同時監控與指揮多套無人系統，以支援在人力受限條件下的長時間任務運用。

Shield AI表示，公司長期致力於支持臺灣軍事與產業生態系統，目前已於臺北101設立辦公室，將持續招募在地高科技人才，投入相關研發與技術工作，協助臺灣打造具備尖端AI飛控能力的無人系統，支持相關防衛能力與技術體系的發展。

中科院研發之勁蜂III型攻擊無人機。（本報資料照片）