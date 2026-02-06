中科院與Kratos完成「勁蜂四型」系統測試 展現台美合作量能

國家中山科學研究院日前於2025台北國際航太暨國防工業展（TADTE）中，展出與美國Kratos公司合作開發的「勁蜂四型」原型機。此案被視為台美防衛科技協作的新里程碑，符合台灣在快速反制與源頭打擊上的軍事需求。

Kratos公司於5日發布訊息，表示與中科院合作開發的「勁蜂四型」已成功完成系統整合測試，關鍵子系統與平台整合運作正常，為後續飛行測試與系統驗證作業奠定重要基礎。

中科院6日發布新聞稿說明，本次整合測試以Kratos的「MQM-178 Firejet」平台為基礎，結合中科院所開發的任務酬載與導控相關系統進行整合驗證。經雙方工程團隊數月努力，順利完成整合測試作業，確認各子系統間的介面整合與功能運作符合設計預期，且整體整合過程無需進行重大平台修改。

中科院指出，測試期間技術團隊赴Kratos位於美國奧克拉荷馬市之設計與製造中心，與原廠工程人員進行密集技術交流與系統驗證，針對整合架構、介面配置與測試流程完成最終確認。相關成果亦建立後續飛行測試之基準條件與技術依據。

中科院也強調，「勁蜂四型」象徵台美在技術、戰略與產業三方面的深化合作，技術上提升台灣無人機自主整合能量，戰略上展現更緊密的防衛合作關係，產業上則建立可外銷的軍工合作模式。因此「勁蜂四型」不僅是一項武器研發計畫，更為台灣在區域安全中的自主防衛能力奠定重要基礎。

Kratos則說明，未來「勁蜂四型」將具備高速性能，包括最高時速可達0.8 馬赫、高G力機動能力，以及超過3.5萬英呎的作業高度。其不僅整合現有尖端技術，也承襲既有可靠性能並已在多項聯合作戰演練中展現成果，同時證明具有人與無人協同作戰（MUM-T）及巡飛攻擊彈（Loitering Munition）任務中的適應能力與可靠性。而本計畫的最終目標是在台灣部署大量「勁蜂四型」系統，以提供具成本效益的戰力規模，兼具嚇阻能力並可隨時投入作戰部署。(編輯：鍾錦隆)