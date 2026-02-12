中科院與Shield AI合作 加速AI飛控無人系統發展

（中央社記者吳書緯台北12日電）中科院與美商Shield AI簽署合約，攜手推動AI飛控無人系統的研發、驗證與部署。中科院將運用Shield AI的Hivemind平台，整合至中科院的智慧型無人系統中，涵蓋軟體研發與實際部署應用，加速發展台灣自主研製的AI飛控系統。

中科院今天透過新聞稿指出，依據合約內容，中科院將運用Shield AI的Hivemind平台，加速發展台灣自主研製的AI飛控系統，用於自主任務執行與多系統/蜂群式協同作戰，使單一操作人員即可於一個地面控制站中，同時監控與指揮多套無人系統。

中科院說明，合作將結合Hivemind軟體開發套件（SDK），以利整合至本土研發載台，並同時透過Shield AI所提供的Hivemind即用型整合方案，於中科院多功能無人系統上進行展示與驗證，以支援在人力受限條件下的長時間任務運用。

新聞稿提及，Shield AI共同創辦人暨總裁Brandon Tseng表示，對於支持台灣的軍事與產業生態系統有著長期且深切的承諾，已於台北101設立辦公室，並持續招募台灣高科技人才，投入相關研發與技術工作，透過此次與中科院合作，協助台灣打造具備尖端AI飛控能力的無人系統，使其即便在GPS與通訊受干擾的環境下，仍能進行協同運作與自主任務執行。

Brandon Tseng指出，未來數年內，Shield AI將持續深化在台灣的投資與合作，並支持相關防衛能力與技術體系發展。

中科院指出，Hivemind為Shield AI的核心人工智慧軟體，可賦能無人系統具備「感知、決策與行動」能力，不同於僅依照預先規劃航線執行任務的傳統自動駕駛系統，Hivemind能夠即時重新規劃路徑、避開禁航區、規避障礙並因應突發狀況，在無需人為持續介入的情況下，安全且有效地完成任務，透過結合模擬式訓練、AI開發工具與機載邊緣運算能力，該平台可在GPS或通訊受限甚至遭拒止的複雜環境中，維持高度可靠的運作效能。（編輯：蘇志宗）1150212