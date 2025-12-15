中科院長：CL-20炸藥之王將運用國造無人攻擊載具

（中央社記者游凱翔台北15日電）中科院長李世強中將今天在立法院備詢指出，被稱為炸藥之王的「CL-20型高能火炸藥」已列為國家關鍵核心技術，初步規劃將運用於國軍所有自製的攻擊載具上，包括無人艇、無人機，以發揮攻擊效益。

立法院外交及國防委員會上午邀請國防部專案報告「針對國軍各類型火藥原物料購案，廠商資格標準訂定及審認作法」，並備質詢。

針對室內裝修公司取得國防部上億火藥原物料標案引起討論，國防部長顧立雄今天接受多名立委質詢及受訪時均強調，重點在於最後能否履約、軍方權益是否獲得維護，且追溯20年相關案件均採公開招標，「沒有替任何一家公司量身定做」。

廣告 廣告

民進黨立委陳俊宇關切，國軍生產炸藥的資訊相對保密，根據外界報導，軍備局於1980年代建立RDX皇家拆除炸藥（海掃更）的生產線，近年已多次招標系統維修保養案，因此軍備局是否具備自製量能，又什麼原因才對外招標採購。

軍備局長林文祥中將指出，軍備局205廠為因應各式彈藥、火炸藥的需求，民國63年依照美軍海掃更標準，由瑞士原廠技轉設置生產線，目前均妥善運用中、沒有裝備老舊問題。

針對外購原因，林文祥說明，目的是因應軍種未來不對稱作戰需求量的增加，現有產能已無法滿足超前部署，因此採自製及採購並行，並購買170噸海掃更，後續也會編列預算擴大產線自行產製，達國防自主、滿足爾後裝備生產需求。

陳俊宇另關切被稱為炸藥之王、威力高出現有炸藥40%並應用於國造飛彈的「CL-20型高能火炸藥」產能、進度、成本，及運用於國造裝備規劃。

國家中山科學研究院長李世強中將指出，CL-20已列為國家關鍵核心技術，因此無法說明量能。至於產製效益與價格，已與國內化工廠合作生產不具危險性的前驅物質，後續精練則由中科院執行，且價格比當時實驗階段降低一半，但因CL-20在國際間均為保密技術，因此無法評斷價格競爭力。

李世強表示，由中科院所研製的快奇攻擊型自殺無人艇今年的測試便搭載CL-20來增加爆炸效能，初步規劃CL-20將運用於國軍所有自製攻擊載具上，包括無人艇、無人機，以發揮攻擊效益。（編輯：蘇志宗）1141215