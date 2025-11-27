中科院院重啟高彈道試射 最大彈道高度逾30公里

（中央社記者盧太城台東縣27日電）睽違2年，中科院今晚重啟高彈道飛彈試射，由屏東九鵬基地發射飛彈，從台東成功海邊發射靶彈，公告最高彈道逾30公里。

中科院公告從26日至28日及12月4、5日晚上6時30分至8時在屏東九鵬基地與台東成功試射飛彈，範圍涵蓋東部海空域。

過去以往，試射彈最大彈道高度會標記「無限高」，但這次標記為10萬呎，約30.48公里。

今天晚上台東成功鎮雖然下雨，在一旁守候等待的民眾，原以為不會發射，但7時40分眼前閃出亮光，一聲響下，飛彈飛向天空，10幾秒鐘後穿入雲層。在附近觀察的中科院人員對於試射何種飛彈，不願評論。

總統賴清德26日宣布投入新台幣1兆2500億元追加國防預算建立「台灣之盾」系統。賴總統表示，台灣之盾要達到「高中低空分層防禦」、「導入人工智慧」及「高度感知、有效攔截」3個目標。（編輯：李淑華）1141127