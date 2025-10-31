中科院駁IDF戰機飛測商用AESA雷達 曝「鷹隼專案」持續進行中

今(2025)年投入春節加強戰備操演的空軍三聯隊單座型IDF戰機，機號1504。(本報資料照，記者塗建榮攝)

首次上稿：10-30 17:59更新時間：10-31 09:45(內文用詞修正)

〔記者陳治程／台北報導〕空軍IDF「經國號」戰機服役30餘年，以快速戰備優勢，擔任我國中台灣空防要角，隨著機隊進入中壽期，其打擊力、生存性受限等問題也備受各界關注；然而，網路上昨日傳出該機首度搭載商售AESA雷達升空測試，引發軍事社群熱議，但中科院澄清「非屬事實」，並強調自研雷達專案仍在進行中，惟細節事涉機敏，不予透露。

這則消息是在昨(29)日由軍事粉專「IDF經國號」傳出，該粉專貼文表示，我國空軍一架編號1480的IDF單座型戰機，首度搭載新型主動相位陣列(AESA)雷達試飛成功，並宣稱該雷達來自國際市場現貨、除獲國外某知名輕戰機選用，並可望引導美系AIM-120、歐系「流星」飛彈等武器，也有望搭配國造的空射雄三飛彈，提升空戰打擊火力。

然而，中科院今(30)日澄清，網傳經國號戰機搭載商售AESA雷達，為本院選用國際市場現貨，非屬事實。但院方另指出，旗下「鷹隼專案」目前均依計畫進度執行，相關研發測試因事涉機敏，援例不予評論。

我國自製的IDF戰機自1992年量產、1994年首支中隊成軍，服役至今已逾30年，是空軍鎮守中台灣領空的核心角色；隨著戰鬥機邁入第五世代，IDF本身性能受限、武裝不足、電戰生存性受限的問題也備受討論，因此，中科院近年也嘗試研發電戰莢艙、空射雄三飛彈，以及前述攸關AESA雷達的「鷹隼專案」等裝備，持續為這架戰機提升戰力。

中科院曾在多年前以「鷹隼專案」名義，推出2套工程發展型被動雷達，並搭配國軍現役防空雷達，加強對匿蹤戰機的情資偵蒐，不過，該案現已轉向研發搭載於戰機的空用AESA雷達。

