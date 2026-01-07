中科院「勁蜂四型」無人機將測評 射程達1千公里與雄二E「高低配」

「勁蜂四型」已經投入相關製程，現正進行製程驗證與工程優化，與最後測評準備，未來可與雄二E巡弋飛彈採「高低配」。（圖片來源／軍聞社）

中科院與美國Kratos公司合作，以MQM-178無人靶機為基礎改裝的「勁蜂四型」長程攻擊無人機有最新進展，目前已經展開相關製程，正進行製程驗證與工程優化，未來將強化不對稱作戰效益。

勁蜂四型為「低價版巡弋飛彈」，傳出射程長達1000公里，能精準打擊遠方高價值目標，可與射程500至700公里的雄二E巡弋飛彈採「高低配」的戰術運用。

廣告 廣告

根據公開訊息，「勁蜂四型」規劃於今年1月於美國進行實測，一旦通過測評，就能進入量產前的準備階段，並已規劃納入1.25兆元的國防特別預算中。

這類高速無人載具可在複雜防空環境中，以高速巡航與末段俯衝等飛行模式靈活運用，提升突防成功率，並可結合現有高價值打擊系統形成高低配，透過數量與節奏優勢，消耗對手防空資源，放大整體作戰效益。

多功能低價版巡弋飛彈，具源頭反制能力

「勁蜂四型」能攜帶約30公斤高爆彈頭，最高速度約0.69馬赫，除了攻擊，也可改裝作為偵蒐無人機或執行電子戰、通訊中繼任務。

中科院「勁蜂四型」無人機是以MQM-178無人靶機為基礎改裝，可視為「低價版巡弋飛彈」。（圖片來源／青年日報）

這項研發目標是實現不對稱作戰中。對敵方高價值目標的源頭反制能力。它結合了靶機的低成本與AI技術，可大量部署執行攻擊或偵蒐任務。

中科院長李世強在去年3月與三所大學簽署MOU時指出，「低價版巡弋飛彈」將與現有的攻擊無人機做出「高低配」，這呼應了俄烏戰爭後期，逐漸以攻擊無人機取代傳統巡弋飛彈的作戰趨勢。 中科院曾於2025年9月的台北國際航太暨國防工業展中，展出「勁蜂四型」實體外觀，研改出高速攻擊、誘標及靶機三種用途，具備多功能彈頭、模組化酬載及快速攻擊能力。 李世強並在去年的國防展表示，「勁蜂三型」與「勁蜂四型」應做的測試都已完成，希望爭取不只是國軍的訂單，他強調，兩型無人機的性能、功能在同及無人機中應該都算得上出類拔萃。

可搭雄二、雄三飽和突穿，導入航太級碳纖複材

就源頭反制而言，未來完成研發和戰備後，可有效打擊中國東南沿岸乃至更遠的目標，增加敵方後勤與防空壓力，大幅提升對潛在威脅的嚇阻與反制能力。

同時能鎖定敵方直升機及登陸艇，執行反登陸精準打擊，有效癱瘓及遲滯敵方行動，並與現有雄二、雄三等反艦飛彈進行搭配，執行聯合作戰，飽和突穿成功打擊目標，以消耗敵軍海上武力。

據了解，在研發過程中，中科院特別重視高速與高機動飛行條件下的結構挑戰，將機體完整性、耐熱性與長時間可靠度列為關鍵指標，並同步納入製造一致性與未來量產可行性考量。

在合作架構中，也由碳基科技提供航太碳纖複材製程與工程支援，協助中科院在高速無人機所需的結構設計與製造精度上，取得穩定且可複製的成果。

因為航太級碳纖複材兼具高強度、輕量化與耐熱特性，特別適合高速無人載具應用，但其成型與加工門檻較高，導入成熟製程，有助於降低量產風險。

(原始連結)





更多信傳媒報導

三星回來了！ 記憶體價格飆漲 分析師粗估第四季獲利大增1.6倍

郭恭克專欄》台積電毋寧仍是目前相對物美價廉且長期投資風險較低的標的

日經破5萬點帶旺房市 國泰投推全台首檔日本不動產ETF

