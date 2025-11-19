中科院「拒往戶」竟能連標國防部3案 顧立雄：與工程會討論拒絕不肖廠商投標

國民黨立委王鴻薇2025.11.19質詢國防部長顧立雄，為何因「洗產地」已被中科院拒絕往來的廠商卻掛名公司能在國防部參與標案。截自立法院會議隨選。



國民黨立委王鴻薇本週一（11/17）召開記者會指控「豐益國際聯合」陳姓負責人因「洗產地」已被國家中山科學院列為「拒絕往來戶」，但卻又另外掛名3家公司，持續承攬國防部共30件標案，金額達9194萬，今天在質詢國防部長顧立雄時質疑國防部並未嚴加把關，顧立雄表示，令發全軍各單位，要求「強化履約文件查證」、「增加訪廠督檢頻次」及「落實交貨驗收查驗」，確保交貨品質及產地來源無虞。但由於中科院為自辦採購，被列為負面名單的廠商法律上仍可參與國防部投標，包括最有利標，因此國防部將與公共工程委員會討論如何限制廠商投標，防範不肖廠商。

國民黨立委王鴻薇接續週一記者會質疑國防部未能防堵已經被中科院列為「拒絕往來戶」的「豐益國際聯合有限公司」陳姓負責人，還能掛名3家公司參與國防部的採購案投標，國防部並未積極處置，王鴻薇在立法院外交及國防委員會質詢時問顧立雄，國防部這樣的採購程序有沒有問題？

顧立雄表示，要提出三點說明，第一點，對於廠商已經在每個月提供，已在履約過程中的部分，要強化對履約文件的查證，增加訪廠督檢的頻次，「落實交貨驗收查驗」，確保交貨品質及產地來源無虞。

顧立雄也說，有關招標的部分，如果屬於最有利標的方式的話，他就會被納入「負面」的紀錄，所以就會提交委員，被列入

王鴻薇酸國防部：「這家公司是超級好？已經被列拒往戶，你們還用最有利標？」對此，顧立雄回應，最有利標就不能得標，他不能得標，現在委員問的是他們屬於最低標的，這涉及到一個法律問題。

顧立雄繼續說明，問題在於說，中科院是屬於自辦採購，該廠商是屬於政府採購法的 停權廠商，所以現在有一個法律的爭議就是說，這些不屬於政府採購法的停權廠商，如果我們（國防部）辦的案子，承攬國防部的標案、假設是採「最低標」的方式的話、而不是採「最有利標」，最有利標他沒有拿到。屬於最低標的方式的話，他還沒有來投標的資格。

顧立雄也說，那如果他有投標的資格，他得標了以後，我們針對他履約中的購案，我們為了防範他違反契約，我們叫相關單位要持續來落實剛才講的這些項目，來確保交貨的品質。

王鴻薇打斷顧立雄，「你講那麼多，所以這過程裡面有沒有問題？！中科院都已經對該廠商停權了！」

顧立雄表示，所以現在對於廠商投標的資格，國防部會來跟公共工程委員會做一個探討，就是說他屬於中科院自辦的、不是被停權的部分，可不可以另外在國防部招標文件，限制這樣一個廠商，來進行投標，讓他的資格標就不足以形。

王鴻薇追問，會不會限制該廠商投標？ 顧立雄強調，這個部分會與工程會進行討論。

國防部官員也說明，中科院自辦購案列管之拒絕往來廠商，非屬政府採購法規範之停權廠商。國防部為擇選優良廠商參與國防採購標案，已要求各單位，依個案特性妥採「最有利標」方式，將投標廠商不良紀錄(含遭中科院列管拒絕往來事項)，納入評選項目評鑑，以防杜不良廠商承攬國防部標案。

國防部進一步指出，針對履約中案件，為防範得標廠商違反契約，國防部已自113年4月起，依據中科院每月提供該院拒絕往來廠商名單，令發全軍各單位，要求「強化履約文件查證」、「增加訪廠督檢頻次」及「落實交貨驗收查驗」，確保交貨品質及產地來源無虞。

